Un nuevo estudio revela por qué los hombres deben hacer el doble de ejercicio que las mujeres

Un estudio científico revela que los hombres necesitan realizar casi el doble de ejercicio que las mujeres para obtener los mismos beneficios cardiovasculares. De este modo, concluye que las pautas globales de actividad física deberían contemplar las diferencias biológicas entre ambos sexos, ya que el mismo nivel de entrenamiento no produce resultados equivalentes.

Los minutos de ejercicio y el impacto en la salud cardíaca de mujeres y hombres

Tras analizar los registros de actividad de más de 80.000 adultos, los investigadores descubrieron que las mujeres que hacían 250 minutos de ejercicio por semana reducían su riesgo de enfermedad coronaria en un 30%.

En cambio, los hombres debían alcanzar los 530 minutos semanales. Es decir, casi nueve horas para lograr un efecto similar en su salud cardiovascular.

La insuficiente actividad física no solo afecta la condición física general, sino que también incrementa el riesgo de enfermedades crónicas, entre ellas las cardiovasculares (Foto: Pixabay)

El trabajo, publicado por Nature Cardiovascular Research, señala que aunque las recomendaciones globales establecen un mínimo de 150 minutos de actividad física por semana, ese estándar no refleja las diferencias biológicas entre hombres y mujeres.

La investigación fue retomada también en un artículo por Emily Lau, cardióloga e investigadora en el Massachusetts General Hospital.

Según los resultados, las mujeres obtienen mayores beneficios con menos esfuerzo. Entre las posibles causas de esta diferencia significativa, los científicos mencionan factores hormonales, musculares y metabólicos.

Cómo se realizó el estudio y quiénes participaron

El equipo liderado por el Dr. Jiajin Chen, de la Universidad de Xiamen en China, utilizó datos del proyecto UK Biobank, una base de información médica que incluye a miles de voluntarios de mediana edad. Ninguno de los 80.243 participantes padecía enfermedad coronaria al inicio. Todos fueron monitoreados con dispositivos que registraron su nivel de actividad física durante varios años.

En ese grupo, las mujeres que cumplieron el objetivo mínimo de 150 minutos semanales mostraron un riesgo 22% menor de desarrollar cardiopatía en un período de ocho años, frente a un 17% en los hombres en el mismo período.

Los científicos observaron que los beneficios aumentaban de manera más pronunciada en las mujeres al incrementar su tiempo de ejercicio.

Qué resultados obtuvieron los participantes con enfermedades coronarias

El análisis también incluyó a 5169 pacientes que ya tenían cardiopatía coronaria. En ese caso, las mujeres activas tuvieron una tasa de mortalidad tres veces menor que la de los hombres con niveles similares de ejercicio. Los autores señalaron que este hallazgo demuestra que la actividad física es una herramienta poderosa para prolongar la vida, especialmente entre las mujeres.

El profesor Yan Wang, uno de los autores principales, explicó que ambos sexos pueden obtener “beneficios cardiovasculares sustanciales” al mantenerse activos. Y advirtió que en todo el mundo las mujeres tienden a hacer menos ejercicio que los hombres, lo que incrementa su riesgo de enfermedad cardíaca. “Esperamos especialmente que nuestros hallazgos animen a las mujeres físicamente inactivas a aumentar su actividad física, reduciendo así su riesgo cardiovascular”, expresó.

Hacer ejercicio físico de forma regular es una de las claves de los especialistas para vivir más y mejor

Diferencias biológicas y nuevas estrategias de salud diferenciadas

Los científicos aún no pudieron explicar por completo por qué las mujeres logran mejores resultados con menos tiempo de ejercicio. Dentro de las explicaciones analizadas se mencionan las variaciones hormonales, las características de las fibras musculares y la eficiencia en la metabolización del azúcar. Estas diferencias podrían influir en cómo el cuerpo procesa el esfuerzo y repara los tejidos después del entrenamiento.

Según detallaron, “los estrógenos pueden promover la pérdida de grasa corporal durante la actividad física".

“Otra razón podría ser la considerable disparidad sexual en la composición morfológica del músculo esquelético. Específicamente, los hombres tienen un mayor porcentaje de fibras musculares tipo II, mientras que el músculo esquelético de las mujeres está dominado por fibras musculares tipo I, lo que conlleva disparidades en el metabolismo muscular", marcaron.

También señalaron que “los hombres tienen mayor capacidad glucolítica, mientras que las mujeres se caracterizan por una mayor capacidad oxidativa muscular”.

Por su parte, la Dra. Emily Lau, especialista del Hospital General de Massachusetts, destacó en un artículo adjunto que estos resultados confirman la necesidad de adoptar “estrategias específicas para mujeres” en la prevención cardiovascular.

“Este estudio aporta más pruebas de que no existe una solución única para todas las mujeres y nos reta a pasar de la teoría a la práctica. Es hora de incorporar estrategias específicas para mujeres en las guías clínicas y desarrollar intervenciones personalizadas para optimizar su salud cardiovascular”, resaltó.

Los especialistas sostienen que las mujeres requieren menos minutos de actividad física que los hombres para mejorar la salud cardiovascular Freepik

Qué dicen las pautas internacionales de ejercicio

La Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Europea de Cardiología y la Organización Mundial de la Salud recomiendan 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de actividad vigorosa por semana, tanto para hombres como para mujeres. También aconsejan incorporar entrenamiento de fuerza dos veces por semana. Sin embargo, este nuevo estudio cuestiona la uniformidad de esas guías y plantea la necesidad de revisarlas según el sexo.

El estudio propone repensar las recomendaciones tradicionales. Los expertos sugieren personalizar las rutinas según el sexo y la condición física. En el caso de los hombres, alcanzar los 530 minutos semanales de actividad moderada a intensa podría ser clave para reducir el riesgo cardíaco al mismo nivel que las mujeres logran con la mitad del tiempo.