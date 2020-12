Un peculiar regalo de Navidad destapó un secreto familiar de hace 30 años

A partir de un inocente obsequio por las fiestas, una joven descubrió una verdad oculta de su familia Crédito: Unsplash

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 13:35

Un hombre compró un inocente regalo de navidad para su novia y terminó destapando un oscuro secreto familiar. Con la intención de hacerle un obsequio original, el joven le dio una prueba de ascendencia para que explore su árbol genealógico y, como resultado, ella descubrió que su papá no era quien creía.

Toda la historia fue publicada en Reddit. Tras someterse a una prueba llamada '23 y yo', en la que una plataforma descubre las conexiones familiares -con nombre y apellido- a través del material genético, la agasajada revisó los resultados. "Estaba chequeando primero la sección de salud", relató el hombre en su perfil. "Todo se veía bien. Luego llegó a la sección de familia: abuela ok, abuelo ok, mamá ok, media hermana... ¡¿qué?!", agregó.

"Ella empezó a buscar a su media hermana y no la reconoció, pero sí a algunas personas en su círculo", siguió explicando el hombre. "Después buscó a su padre y obtuvo su nombre. Ella es de un pueblo pequeño. Confundida, llamó a su mamá y la puso en altavoz en nuestra habitación". Así, la mujer consultó a su madre sobre su presunta media hermana.

Tras someterse a una prueba genética llamada "23 y yo", la agasajada descubrió un dato revelador de su pasado familiar

"Por supuesto que no, ¿por qué tendrías una media hermana?", respondió la madre. "¿Conocés a un John Smith?", insistió ella. Según el relato que publicó el joven en la red social, su suegra se quedó en silencio. "En un tono extremadamente serio, su madre responde: '¿Qué pasa con él?'", continuó.

"Mi novia luego explicó que está en '23 y yo' y por alguna razón dice que tiene una media hermana y que John es su padre. Fueron cinco minutos de completo silencio", explicó el autor del posteo en Reddit. Su suegra finalmente reaccionó y en un tono helado preguntó: "¿Le dijiste algo a tu padre?".

Después de que la hija dijera que no, la madre empezó a suplicar que mantuviera el secreto y le contó que durante un "descanso" de pareja, había tenido una relación con John, un exnovio suyo. También le confesó que él era su verdadero padre.

"Ella ha mantenido este secreto durante 30 años", contó el hombre en el relato publicado en Reddit. "Le dijo a mi novia que mantuviera este secreto también. Mi novia no sabe qué hacer ahora y estoy sentada aquí sacudiendo la cabeza ante la audacia de su madre".