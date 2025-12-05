Cómo hacer el turrón Dubai que es sensación en las redes sociales
El pistacho se convirtió en la estrella de la pastelería este 2025 y no se puede pasar por alto la creación de un postre navideño sin él; seguí la receta sugerida y sorprendé a tu familia
El chocolate Dubai se caracteriza por la presencia de crema de pistacho en la preparación. Se trata de un fruto seco que en el 2025 se transformó en tendencia. Si querés sorprender a tus amigos y familia en Navidad con un postre único y casero, seguí el paso a paso de esta receta y creá un turrón con este ingrediente estrella.
Turrón español con chocolate Dubai, una delicia reversionada
Ingredientes:
- 400 g de chocolate para fundir.
- 300 g de pistachos.
- 1 cucharada de aceite de coco (puede ser de girasol).
- 1 cucharada de crema de leche.
- 1 cucharada de leche en polvo.
- 1 cucharada de almendra molida.
Paso a paso:
1
Base del turrón
- Fundí el chocolate a baño María.
- Volcá una porción del chocolate derretido en un molde para turrón casero (puede ser una cubetera).
- Llevar al freezer.
2
Preparación de la pasta Dubai
- Triturá el pistacho con la cucharadita de aceite en una licuadora hasta obtener una consistencia granulada.
- Agregá las almendras trituradas, la crema líquida y la leche en polvo. Triturá todo hasta lograr una masa homogénea.
3
Armado del turrón
- Volcá la pasta como relleno en el molde del turrón.
- Cubrí todo con una segunda capa de chocolate.
- Envía el molde al freezer.
- Después de una hora desmoldá el turrón y decorá con pistachos en la superficie.
Tiempo de cocción: 7 minutos.
Tiempo de preparación total: 1 hora y 15 minutos.
