Cómo hacer el turrón Dubai que es sensación en las redes sociales

El chocolate Dubai se caracteriza por la presencia de crema de pistacho en la preparación. Se trata de un fruto seco que en el 2025 se transformó en tendencia. Si querés sorprender a tus amigos y familia en Navidad con un postre único y casero, seguí el paso a paso de esta receta y creá un turrón con este ingrediente estrella.

El turrón Dubai, la nueva especialidad dulce para recibir la Navidad (Fuente: tiktok- La española)

Turrón español con chocolate Dubai, una delicia reversionada

Ingredientes:

400 g de chocolate para fundir.

300 g de pistachos.

1 cucharada de aceite de coco (puede ser de girasol).

1 cucharada de crema de leche.

1 cucharada de leche en polvo.

1 cucharada de almendra molida.

Paso a paso:

1 Base del turrón

Fundí el chocolate a baño María.

Volcá una porción del chocolate derretido en un molde para turrón casero (puede ser una cubetera).

Llevar al freezer.

2 Preparación de la pasta Dubai

Triturá el pistacho con la cucharadita de aceite en una licuadora hasta obtener una consistencia granulada.

Agregá las almendras trituradas, la crema líquida y la leche en polvo. Triturá todo hasta lograr una masa homogénea.

3 Armado del turrón

Volcá la pasta como relleno en el molde del turrón.

Cubrí todo con una segunda capa de chocolate.

Envía el molde al freezer.

Después de una hora desmoldá el turrón y decorá con pistachos en la superficie.

Turrón Dubai irresistible

Tiempo de cocción: 7 minutos.

Tiempo de preparación total: 1 hora y 15 minutos.