Un yacaré de dos metros apareció en el patio de una escuela rural de Corrientes

No fueron solamente los docentes y los alumnos de una escuela rural de Corrientes los que se presentaron en el establecimiento este lunes para asistir al primer día de clases del ciclo lectivo 2023. No. Bien temprano, en el patio de la escuela, se había instalado un asistente muy especial, que no llevaba precisamente guardapolvos ni útiles escolares.

El original visitante era un yacaré de dos metros de longitud, que tuvo que ser retirado del lugar por la división Rural y Ecológica de la policía local.

Un yacaré apareció en el patio de una escuela rural en Esquina, Corrientes.- Fuente: YouTube actualidadesquina

El hecho ocurrió en la Escuela Primaria 632 “Julia Milessi de Báez”, ubicada en el Paraje Santa Librada de la zona rural del departamento Esquina, en el sudoeste correntino. Fue un docente de la institución el que grabó al animal y subió el video a las redes sociales. Allí se ve al yacaré, una especie autóctona de la fauna de la zona, acomodado junto a una pared, con su cabeza justo debajo de la campana que es la que llama a iniciar y finalizar las clases.

“Acá estamos en la escuela Milessi y nos encontramos con este animal acá abajo de la campana. Un yacaré bastante grandecito, seguramente muerto de sed”, informa el docente autor del video, distribuído por los medios locales, quien luego señala que llamaron a la comisaría para ver “quién se puede hacer cargo de este animal” porque, añade después, “no hay lagunas, no hay nada para largarlo”.

La escuela primaria 632 se encuentra en el Paraje Santa Librada, en el departamento correntino de Esquina Google

La cámara del maestro rural toma primero al animal desde atrás y luego se mueve para registrar al yacaré desde un lateral, donde se percibe que su tamaño es aproximadamente de unos dos metros. Como corresponde a ese tipo de reptiles, el animal muestra una actitud parsimoniosa y apática y se encuentra sobre un pequeño charco de agua. Sobre el final de ese video, el docente da cuenta de que son las 7.30 de la mañana.

Un tiempo más tarde, efectivos de una unidad especial de la Policía Rural y Ecológica de Corrientes llegaron a la escuela Milesi para trasladar al animal a su hábitat natural. Eso también puede verse en otros videos difundidos en las redes sociales.

El policía de la Unidad Especial Rural y Ecológica de Corrientes se acerca con cautela para atrapar al yacaré instalado en el patio de una escuela Captura video actualidadesquina

En ese material audiovisual que compartió el canal de YouTube “actualidadesquina” se ve cómo dos efectivos de la mencionada unidad policial correntina se acercan al animal con una soga en forma de lazo y una red.

Entonces, con una sangre fría que envidiaría el propio yacaré, uno de los policías lo enlaza por el cuello y comienza a tirar de él para sacarlo de ese lugar. A continuación, el animal, que opone una feroz resistencia, llega hasta la camioneta policial.

El yacaré, a punto de ser arrojado a la caja de la camioneta policial captura video actualidadesquina

El efectivo, en esa instancia, lo sostiene con una mano de la soga y con la otra lo levanta de la cola para arrojarlo a la caja del vehículo. Una operación que concluye con éxito cuando el agente cierra la portezuela trasera de la 4x4 de la Policía de Corrientes.

Sobre el final del video, se ve cómo el yacaré es soltado por uno de los policías en la orilla de un río. El animal, finalmente, se interna en el agua y, luego de hacer un poderoso movimiento, se sumerge bajo la superficie.

El yacaré regresó a su hábitat natural, en el río Corrientes Captura video actualidadesquina

De acuerdo con el portal Esquina Noticias, el lugar en el que fue liberado el inusual visitante escolar es el río Corrientes, el curso de agua que divide el departamento de Esquina del de Goya, en territorio correntino.

