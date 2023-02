El sticker de WhatsApp que compartieron los jugadores de la selección y que molestó a Lionel Messi: “No le gusta verse así”

escuchar

El mediocampista Rodrigo De Paul se ganó un lugar de privilegio en la consideración del cuerpo técnico de Lionel Scaloni y, por sobre todas las cosas, de Lionel Messi, el jugador emblema de la selección argentina que consiguió la obtención del Mundial de Qatar el 18 de diciembre de 2022.

Tras lograr el título y el merecido reconocimiento por parte del público, De Paul, con actualidad en el Atlético de Madrid, le concedió una entrevista a TyC Sports donde habló de todo lo acontecido junto al periodista Gastón Edul y dejó algunas perlitas de la intimidad del plantel.

Leo Messi y Rodrigo De Paul, una sociedad adentro y afuera de la cancha (Foto: Instagram @leomessi)

Una de las cuestiones centrales eran las bromas que se realizaban entre compañeros. Ahí fue donde De Paul puntualizó en la recordada escena de Messi luego del partido ante Países Bajos cuando, en zona de prensa, cruzó fuertes palabras con el delantero europeo Wout Weghorst, a quien lo acusó de “bobo” ante los presentes en el lugar.

Este hecho, que se dio luego de vencer a los Países Bajos por penales, le trajo una serie de cargadas al capitán de la selección argentina en el grupo que tienen los jugadores en el WhatsApp. De Paul, quien mantiene una confianza extrema con el jugador del París Saint Germain, aseguró que empezaron a aparecer stickers en alusión a la frase “andá para allá, bobo” y generó un cierto malestar en el 10.

“No lo gastábamos tanto porque no le gusta verse así. Obviamente que se lo dijimos, pero no lo jodemos mucho porque es él”, relató el exjugador de Racing y Udinese, con una sonrisa pícara acerca de esta cuestión que rozó la chicana y Messi, fiel a su perfil bajo, puso un límite para que la cuestión no pase a mayores.

Las frases más importantes de Rodrigo de Paul en TyC Sports

Motorcito, como lo apodaron en el plantel, manifestó su alegría por la obtención de la Copa y dejó algunas frases en diálogo con Gastón Edul sobre cómo encaró el grupo este enorme desafío que culminó con la tercera estrella en el escudo.

Rodrigo De Paul, uno de los estandartes de la selección argentina Manu Fernandez - AP

Uno de los puntos importantes se basó en la injerencia de Lionel Scaloni en el grupo: “A 19 jugadores les enseñó a ponerse la camiseta de la selección, con la ayuda del capitán y de los chicos de experiencia. Pero lo más importante que generó es el compañerismo, somos muy amigos dentro del predio y en la cancha. Y se generó un vínculo muy armonioso, que no es fácil cuando hay tantas figuras, pero siempre fue algo muy claro, que lo importante es la selección y todos entendimos cuál era nuestra pieza en ese rompecabezas. Creo que terminamos haciendo, que me perdonen todos, la mejor selección que tuvo nuestro país”.

Y cerró: “Ser campeón del mundo es la llave a la eternidad, porque nosotros vamos a ser eternos. Entrás al predio de la AFA y ves las fotos de los campeones del 78, del 86 y te los quedás mirando y ahora vamos a estar nosotros. Es una cosa increíble”.

LA NACION