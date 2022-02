Una amiga tiene los datos de su tarjeta de crédito pero sus seguidores le hicieron una advertencia

Las redes sociales son, en muchos casos, soporte de historias muy particulares que por curiosas razones se vuelven virales. En general, se trata de eventualidades que pueden afectar a cualquiera, por lo que los usuarios se involucran y participan de una forma u otra de sus desenlaces. En esta oportunidad, un usuario relató que una amiga suya tenía los datos de su tarjeta de crédito, pero sus seguidores la interrumpieron para hacerle una advertencia.

“Tengo una amiga que tiene una foto de una tarjeta de crédito mía y siempre que la usa me pide permiso. Ahora me la imagino así”, escribió @superpichon_ junto a una captura del chat con quien le pedía prestado el plástico. Al lado, ubicó una foto editada de El Estafador de Tinder, el documental que es tendencia en Netflix. En la conversación, se pudo ver la charla que tenía con su amiga, quien le consultaba: “Ami, ¿puedo hacer una comprita, que encontré unos auriculares rosas?”. Luego, la joven le pedía su DNI, a lo que el usuario le contestaba: “Ya deberías saberlo a esta altura, jajaja”.

El tuit de la polémica. Fuente: Twitter

El posteo fue compartido más de 5.000 veces y, ante su viralización, @superpichon_ decidió dar más detalles de cómo siguió el intercambio con su amiga. “Perra”, le escribía ella junto a la captura del tuit. “Amo que haya gente INDIGNADA porque mi amiga tenga los datos de una tarjeta mía. Para que se indignen un poquito más: acá le avisaba que tenía casi 450 lucas para gastar”, escribió el internauta en respuesta a algunas críticas por parte de los usuarios. En la captura, se podía ver el monto límite de su tarjeta y su desopilante advertencia: “Ojito vos”.

La reacción de su amiga cuando vio su tuit Twitter @Superpichon_

“Se tomaron el trabajo de buscar entre mis seguidos de Instagram a mi amiga y le están mandando mensajes, están ENFERMOS”, lanzó tiempo después el usuario junto a una captura en donde le escribían a su amiga: “Yani, deja de usar las tarjeta de crédito de tu amigo”. El tuit llegó a una enorme cantidad de visualizaciones y el protagonista de la historia bromeó: “5 millones, dónde está mi canje de tarjetas (?)”.

"Para que se indignen un poquito más": el usuario le agregó picante a la historia Twitter @Superpichon_

Algunos de los comentarios destacados elogiaban al usuario: “La cantidad de gente sorprendida me sorprende a mí, ¿no tienen amigos?”, “Necesito un sugar friend como vos”, “¡Quién pudiera tener un amigo así! Las veces que pedí si me prestaban para comprar algo y me ponían 10 mil excusas”, “¿Qué le ven de malo a eso? Cada uno con sus relaciones, dejen vivir. Mi hermano tiene los de mi tarjeta y yo los de la suya, igual que con mi mamá, medio que si ustedes no están seguros con qué clase de personas se juntan es problema suyo”.

Finalmente, su amiga se compró los auriculares rosas Twitter @Superpichon_

Por otro lado, algunos aseguraban que no era una muy buena idea lo que este par de amigos estaban haciendo. “Esa amistad termina súper mal... Y vos pagando por cosas que no tenés”, decía uno. Otro comentaba: “Jamás escuché esto, no puedo creer que alguien lo haga porque ni loco lo haría, ni que me sobre por lejos. Prefiero los préstamos en cash, efectivo todo sobre las cartas la mesa ‘taka taka’ o nada“.