El estafador de Tinder presentó a su novia y desmintió las acusaciones contra él: “Solo era un chico soltero”

Hace pocas semanas, Netflix estrenó un documental que impactó a cientos de personas: El estafador de Tinder. Esta pieza audiovisual cuenta el caso de un hombre que se mostraba en la aplicación de citas Tinder como un joven millonario que vivía entre lujos, se trasladaba por el mundo en aviones privados y se alojaba en los hoteles más costosos. ¿El problema mayor? Todo lo conseguía gracias a los miles de dólares que les robaba a sus víctimas. A raíz de la repercusión que generó la historia, varias personas se expresaron públicamente con respecto al suceso. Sin embargo, ahora fue el propio Shimon Hayut quien apuntó contra sus detractores.

En compañía de su actual novia, la modelo israelí Kate Konlin, el mediático se lució en un reportaje para el medio Inside Edition y negó rotundamente ser un estafador. “Solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas por Tinder”, remarcó en un fragmento de la nota que salió el lunes 21 de febrero.

Shimon Hayut habló por primera vez con un medio estadounidense en compañía de su pareja Kate Konlin Captura

Asimismo, el hombre hizo foco en diversas escenas del documental de Netflix, en donde muestran la forma en la que engañaba a todas las parejas con las que se relacionaba mediante la aplicación, prometiéndoles tener una vida de ensueño. “Esto no fue así, no fueron estafadas ni amenazadas”, aseguró.

Por otro lado, el joven aclaró que su apellido real es Hayut, y no Leviev como lo llaman. “No soy el hijo de un magnate de diamantes. Nunca me presenté como tal. No soy un fraude ni una falsificación. La gente no me conoce así que no puede juzgarme”, sostuvo.

En ese sentido, Shimon subrayó que es un “hombre de negocios” y que busca defender su honor delante de todo el mundo. “Quiero limpiar mi nombre. Quiero decirle a todos que esto no es cierto. Soy un hombre de negocios legítimo. Entré en Bitcoin en 2011″, agregó.

Por el lado de su pareja, la mujer hizo hincapié en las declaraciones que hicieron en el documental Cecilie Fjellhoy, Ayleen Charlotte y Pernilla Sjoholm, quienes aseguraron que Hayut les robó dinero. “Dios mío, ¿Cómo alguien puede construir un truco tan falso?”, lanzó.

Ayleen Charlotte fue una de las mujeres que acusó al hombre en El Estafador de Tinder. Foto gentileza de Netflix Courtesy of Netflix

Asimismo, la joven aclaró que se dedica al modelaje desde los 17 años y que vive en Israel. En ese sentido, explicó que por sí sola puede pagar sus lujos gracias a su trabajo y que Shimon no interviene en eso. “Con la plata que gané como modelo me puedo pagar vuelos privados. No es por eso que estoy con Shimon”, recalcó.

El reportaje completo saldrá al aire este martes 22 de febrero en Inside Edition, donde el protagonista del documental contará más detalles de las acusaciones y de su vida personal.

Cómo eran las estafas que llevaba a cabo Shimon Hayut

Según consigna el documental de Netflix, el modus operandi del hombre de aproximadamente 30 años de edad era el siguiente: intercambiaba mensajes con alguna mujer en Tinder y programaba el primer encuentro entre ambos, en el cual se esmeraba por impresionar con cenas en reconocidos y costosos restaurantes.

Esta primera y fugaz cita solía ser interrumpida por un supuesto viaje de negocios en alguna ciudad europea a la que debía asistir sí o sí en las próximas horas y a la que invitaba a su nueva conquista. Las mujeres aceptaban la invitación y se sorprendían inmediatamente cuando veían el avión privado y los lujosos hoteles que el hombre ponía a su disposición.

Sus víctimas coinciden en que desde la primera cita el hombre se mostraba encantador y les hablaba de amor, un proyecto de vida juntos y planes a corto plazo. Además, cada mañana enviaba mensajes amorosos de saludo y mantenía el contacto a lo largo del día para finalizar con una despedida por la noche.

Leviev mostraba a través de sus redes sociales grandes lujos como vehículos, relojes, hoteles, entre otros Tinder

También era común que el joven realizara viajes en su avión privado para visitar a su conquista por lo menos unas horas y consolidar así el romance que crecía día tras día. Sin embargo, todo se complicaba en esta historia de amor.

Hayut les pedía cifras exorbitantes a las mujeres para que lo ayuden y utilizaba cientos de excusas distintas, ya sea por urgencia o por motivos médicos. Una vez que tenía el dinero y sin dar respuestas, desaparecía por completo y nunca devolvía el efectivo pedido.

Gracias a una investigación en la que se comprobó que Hayut solventaba su lujoso estilo de vida financiado sus gastos con el dinero robado, fue detenido por la Interpol en Grecia. El hombre fue condenado a 15 meses de cárcel pero por buena conducta solo pagó cinco.

Las autoridades estiman que las mujeres engañadas fueron más de veinte y que las estafas superan los 10 millones de dólares.