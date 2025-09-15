Con buttermilk: la receta perfecta para hacer los verdaderos pancakes “New York Style”

Para lograr la esponjosidad característica de los auténticos pancakes al estilo de Nueva York, la receta incluye como ingrediente clave el suero de mantequilla (buttermilk). El uso de este lácteo fermentado tiene sus raíces en la tradición agrícola de Estados Unidos.

Cómo es la receta para cocinar los pancakes New York Style

Para su elaboración, no se recomienda mezclar demasiado la masa, ya que es normal que queden algunos grumos. Un batido excesivo licúa la preparación y reduce su elevación, dando como resultado una textura densa y masticable, en lugar de ligera y esponjosa, según recomendó la BBC.

El uso de buttermilk proviene de la tradición agrícola estadounidense, donde se aprovechaba en la cocina como resultado de la elaboración de mantequilla Freepik

A continuación se enumeran los ingredientes requeridos para la elaboración de la receta:

Una taza de harina blanca

¼ taza de azúcar blanca

Tres cucharadas de polvo de hornear

¼ cucharadita de sal

Una taza de agua

Cuatro cucharadas de buttermilk o suero de leche

Un huevo

Una cucharada de extracto de vainilla

Aceite o mantequilla para cocinar

Según indicó Anthony’s Goods, la preparación se describe de la siguiente manera:

En un tazón pequeño, verter el agua y agregar el buttermilk. Integrar ambos ingredientes con un batidor.

En un recipiente más grande, integrar la harina blanca, el azúcar, el polvo de hornear y la sal, y revolver para combinar.

Agregar la mezcla de buttermilk, el huevo y la vainilla a los ingredientes secos y batir. Dejar reposar.

Poner una sartén a fuego medio o medio-bajo. Una vez que esté caliente, agregar un poco de mantequilla o aceite para cocinar.

Con un cucharón de un cuarto de taza, verter porciones de la mezcla en la sartén.

Cocinar el pancake por cada lado hasta que esté completamente hecho y dorado.

Retirarlo de la sartén y repetir los pasos cinco al siete hasta que todos estén cocidos.

Servir con mantequilla y miel de maple o sirope.

Cómo preparar los auténticos pancakes New York Style: consejos clave

El exceso de agente leudante, ya sea polvo de hornear o bicarbonato de sodio, debe evitarse, ya que puede aportar un sabor amargo que afecte el perfil de los pancakes.

No se recomienda batir demasiado la mezcla, ya que puede volverla líquida y delgada Freepik

En cuanto a la cocción, alcanzar la temperatura adecuada del sartén es uno de los mayores desafíos. La recomendación es realizar una prueba preliminar: colocar una pequeña porción de masa permite comprobar si la superficie está lista. De esta forma se evitan errores y desperdicios.

Las antiadherentes de fondo grueso, las planchas de hierro fundido o las parrillas son ideales por su capacidad de distribuir el calor de manera uniforme.

El momento ideal para dar la vuelta a los pancakes se alcanza cuando las burbujas en la superficie comienzan a estallar y los bordes se vuelven firmes. Se debe tener cuidado al voltear, ya que un movimiento brusco puede romper la masa aún líquida.

El momento perfecto para voltear los pancakes llega cuando las burbujas de la superficie estallan y los bordes se tornan firmes Freepik

Para conservarlos, las preparaciones sobrantes pueden guardarse hasta 48 horas en recipientes herméticos. Bastan 30 segundos en tostadora o air fryer para recuperar la capa externa crujiente. También pueden congelarse: envueltos en film adherente o en bolsas selladas, se recomiendan calentarlos en horno a temperatura suave, o en microondas en intervalos de 20 segundos hasta alcanzar la temperatura deseada.