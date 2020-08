Una gata desaparecida hace doce años fue encontrada gracias al coronavirus

Georgie desapareció en 2008 en un camping en Escocia. Doce años después fue rastreada a través de su microchip y encontró a sus dueños Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2020 • 12:29

Se llama Georgie. Es una gata encantadora de pelo blanco y carey que desapareció en un camping llamado Rowardennen en Loch Lomond, Escocia, el día que sus dueños regresaban a casa en 2008. La familia abandonó el lugar esperando que la mascota fuera identificada a través de su microchip pero las noticias nunca llegaron hasta ahora que finalmente fue encontrada después de doce años gracias a la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con The Daily Star, a los tres años Georgie viajó al camping con su dueña Amy Davies. El día que debían regresar a casa, la gata desapareció y nunca fue localizada a pesar de tener colocado un microchip. En cambio, permaneció en el Parque Queen Elizabeth Forest, en Escocia, cerca del campamento donde se había quedado con Davies.

Durante doce años, Georgie fue alimentada y cuidada por los trabajadores del camping y por los turistas que paseaban por allí. Su verdadera identidad solo se descubrió cuando llegó la pandemia y un miembro del personal del campamento preocupado tomó a la gata y la llevó a la Asociación de Protección de Gatos de Glasgow, una organización dedicada a cuidar animales abandonados y encontrarles hogar. Allí escanearon su microchip y se reveló la verdad.

Consultada por The Guardian, Amy Davies, la dueña, contó que estaba "devastada" cuando Georgie desapareció y aseguró que la llamada de la organización benéfica fue "una encantadora sorpresa". "Estábamos desconsolados cuando tuvimos que irnos sin ella. Fue un alivio escuchar que no solo sigue bien sino que aparentemente se divirtió durante estos años interactuando con los turistas", confesó.

Sin embargo, a pesar de la alegría de saber que su gata fue encontrada sana y salva, la familia no irá a buscarla. "Mi instinto fue subirme al auto y traerla de inmediato, pero lo cierto es que ahora tenemos otra gata de nueve años y que a Georgie no le gustaba interactuar con otras mascotas. Me da tristeza no volver a verla después de todo este tiempo pero tengo que hacer lo mejor para ella", aseguró la ahora antigua dueña.

Georgie se quedará en la organización de Glasgow hasta que le encuentren un hogar adecuado. "Estamos buscando una casa tranquila donde ella pueda disfrutar de un jardín para explorar", dijo Lynsey Anderson, una empleada del centro a The Guardian.