Una pareja de viajeros descubrió el baño más “terrorífico de todos” y se volvió viral

Recorrer el mundo sin un plan en específico y andar como un nómada de aquí a allá es una de las experiencias más añoradas, sobre todo por parte de jóvenes viajeros. Una pareja de españoles decidió cumplir ese sueño y para ello creó a fines de 2021 una perfil en redes: @viajeroslowcosteros, manejado por la joven Alba Borrero.

Tras haber estado en lugares como Egipto e Islandia, hace varios meses se dedican a recorrer y conocer el Sudeste Asiático.

A diferencia de los turistas convencionales, prefieren visitar destinos poco conocidos y que no necesitan de tanto presupuesto. Es por ello que, a través de sus redes, brindan consejos de cómo viajar por el mundo a un bajo costo, mientras muestran los asombrosos lugares que encuentran al paso.

Mostraron el baño más terrorífico que vieron en Vietnam

A pesar de que en la mayoría de oportunidades los sitios que encuentran son agradables, hace poco demostraron que no todo es color de rosa en los viajes low cost. La anécdota sucedió en Vietnam, donde se encuentran actualmente y donde ya tuvieron todo tipo de experiencias: desde largos trayectos por carreteras angostas hasta increíbles travesías en barco.

Sin embargo, lo que más les llamó la atención fue un baño. Este espacio que se supone debe estar en al menos condiciones mínimas de higiene y orden, fue todo un reto para los viajeros, quienes no dudaron en catalogarlo “como el más terrorífico del mundo”.

Según La Vanguardia, la pareja se encontraba en un restaurante donde tomaban cervezas en el exterior, hasta que llegó el momento en el que tenían ganas de usar el baño, pero no tenían idea de lo que se iban a encontrar y al quedar tan sorprendidos grabaron su experiencia.

“Este es el baño más terrorífico que hemos visto en 5 meses viajando por el Sudeste Asiático”, se puede leer al comienzo del video, para luego mostrar el tétrico trayecto hasta llegar al sitio. En principio, caminaron por un pasillo estrecho, poco iluminado y con las instalaciones algo derruidas.

La pareja se encuentra actualmente recorriendo Vietnam @viajeroslowcosteros / TikTok

Al llegar a su destino, donde se supone que encontrarían un tradicional baño, se dan con la sorpresa de hallar otro tipo de inodoro en su lugar, además de no tener puerta y estar en muy malas condiciones edilicias.

El video, que enseguida captó la atención de sus seguidores, ya acumula más de 270 mil reproducciones, unos 20 mil likes (o “me gusta”) y cientos de comentarios con todo tipo de reacciones.

Por un lado, están los usuarios que comparten el terror que vivió la pareja: “Ahí se hacen los juegos de Saw” o “Estos vídeos son muy buenos para saber dónde no ir”. Mientras que por el otro, están los que normalizan este hecho: “Básicamente cualquier baño de un antro en cualquier país de LATAM, en peores baños he orinado”, “El baño más normal en una vecindad en México jajaja” o “Un baño público común y corriente en mi país”, son algunos de los mensajes que dejaron.

El Comercio (Perú)