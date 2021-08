Venden una de las casas “más solitarias” del mundo: cómo es y cuánto cuesta

Una de las casas más remotas, “perdidas” y solitarias de Inglaterra está a la venta. La propiedad, ubicada en medio de las montañas, no solo no tiene conexión eléctrica, sino que hasta allí no llega la señal de Internet y no está equipada con teléfono de línea.

El inmueble es conocido como Skiddaw House, se encuentra en la aldea de Bassenthwaite y está a la venta a través de la agencia Mitchells Land, quienes publicaron el anuncio en su plataforma web.

La casa es considerada una de las "más solitarias" del mundo Facebook Skiddaw House

La casa fue construida en 1829 por el conde de Egremont del castillo de Cockermouth, sobre un terreno de 1,4 hectáreas a más de 450 metros sobre el nivel del mar. Mide 346,5 metros cuadrados y posee seis dormitorios.

Está tan alejada que el camino más cercano está a 5,6 kilómetros de distancia, por lo que a la propiedad se accede únicamente a pie o con una camioneta 4x4. Si bien no tiene conexión eléctrica, está equipada con paneles solares para tener energía. En tanto que el agua proviene de un manantial. A su vez, para bañarse, calientan el agua con estufas a leña.

Quien quiera adquirir la propiedad deberá desembolsar más de 2 millones de dólares y esperar hasta 2027 mitchellsauction.co.uk

“Es una oportunidad excepcionalmente rara para comprar en un lugar tan remoto y pacífico como este”, dijo a LadBible el director de la inmobiliaria, Andrew Wright, quien considera que habrá “mucho interés” en esta “propiedad única e inspiradora”.

No tiene red eléctrica ni teléfono, no hay señal de internet y el camino más cercano está a 6 kilómetros de distancia mitchellsauction.co.uk

Wright explicó que se trata de un inmueble “bastante simple, porque está en la ladera de una montaña y no hay ninguna otra propiedad a la vista”, y añadió en referencia a la oportunidad que representa la oferta: “Esta es la única vez que la casa se ha vendido en el mercado abierto desde que se construyó la propiedad. Solo se ha vendido antes como parte de una granja mucho más grande”.

Originalmente fue edificada como para ser utilizada como albergue para guardabosques, cabina de tiro y refugio para excursionistas, pero desde 1987 que funciona como un hostel y proporciona alojamiento a personas que hacen trekking, ciclistas y caminantes.

La propiedad está equipada con paneles solares mitchellsauction.co.uk

En la actualidad el dueño es un granjero que califica a la casa como el “escape definitivo” y, según el portal británico, la puso a la venta por 1,5 millones de libras esterlinas (2 millones de dólares).

Sin embargo, actualmente la casa está siendo alquilada por la la fundación Skiddaw House, por lo que quien desee adquirirla deberá esperar hasta 2027, cuando termine el contrato actual del hostel.

