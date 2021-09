Video: el terrorífico momento en el que una criatura gigante devora a un tiburón

Un hombre logró grabar el momento exacto cuando una enorme criatura marina devora un tiburón. Como era de esperar, el video rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Mientras que la presa medía un metro, el cazador pesaba más de 200 kilos.

El autor de las imágenes es John Brossard, un capitán de pesca que había decidido salir con su tripulación desde Goodlan, Florida, para pescar, cuando se llevó la sorpresa de que no eran los únicos que estaban “en la búsqueda”.

El video, que fue publicado en el sitio LadBible, muestra a Brossard con la caña de pescar intentando atrapar un tiburón punta negra (Carcharhinus melanopterus), cuando repentinamente advierte que cerca de su embarcación hay tres peces mero guasa (Epinephelus itajara) acechando al tiburón.

El terrorífico momento en el que una criatura gigante devora un tiburón

En las imágenes se ve que los pescadores están emocionados al ver a los meros, a la vez que están expectantes por ver cómo atacarán a su presa.

Finalmente, se puede ver a uno de los meros saltando del agua y atrapando al tiburón con su boca. Luego de cazarlo, se hunde con la presa hacia el fondo del océano y termina rompiendo la línea de la caña. Según estima Brossard, el tiburón medía alrededor de un metro de largo y el mero pesaba 230 kilos.

“Estábamos pescando tiburones cuando, de repente, dos o tres meros comenzaron a aparecer debajo del bote esperando que llegara nuestra captura. Entonces, empezamos a pensar: ‘¡Guau, increíble! Algo se va a comer a un tiburón y es más grande que un tiburón’”, relató sobre lo vivido el capitán, quien admitió que todos los presentes quedaron “muy sorprendidos” por el desenlace.

Sobre la rotura de la línea de la caña, Brossard reveló: “Estábamos usando una línea de prueba de 22 kilos y no fue suficiente”. Asimismo, el pescador matizó la fama que suelen tener los tiburones. “¿Se merecen todo el bombo? Creo que a veces sí y otras no, pero la mayoría de las veces, no. Por supuesto, si te interpones en su camino, en su territorio y el agua está sucia, sí, te probarán para ver si estás comiendo bien”, dijo de forma irónica.

Además, aprovechó para hablar sobre la fauna de los Everglades de Florida: “Hay tiburones, caimanes, cocodrilos, pitones, delfines y manatíes, todo en un solo lugar. Es el único lugar en el mundo que tiene todas estas criaturas en un solo lugar y todo lo que hay intenta comerse todo lo demás”. En este sentido, completó: “Se ha visto a los tiburones toro ser devorados por cocodrilos y caimanes a veces, y los tiburones también son devorados por peces más grandes allí”.