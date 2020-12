Video: el increíble encuentro de un perro y dos delfines a orillas de un río

Un perro policía llamado Mako, nombre maorí que significa "tiburón", interactuó con dos delfines en la orilla de un río de Australia. El video del encuentro fue publicado en las redes sociales y visto por cientos de miles de usuarios Crédito: Captura de pantalla

No es un animal acuático, aunque su nombre significa "tiburón" en el idioma maorí. Un perro policía llamado Mako interactuó con dos delfines en la orilla de un río de Australia. El video de su intercambio, publicado en las redes sociales, cautivó a cientos de miles de usuarios.

El pasado miércoles 9 de diciembre, Mako fue a dar un paseo. Bordeó el río Swan, que atraviesa la ciudad de Perth, ubicada en la costa suroeste de Australia.

"Mako hace nuevos amigos. Miren cómo se desarrolla este conmovedor encuentro mientras el perro policía ve a unos curiosos delfines en el río Swan", escribió la Fuerza de Policía de Australia Occidental en Facebook.

En el video, que dura más de un minuto, el ovejero alemán siguió a los cetáceos desde la orilla. Además, en varias oportunidades, inclinó su cabeza para acercarse a las criaturas marinas que nadaban cerca.

Hasta el momento, la grabación fue vista más de 150.000 veces y la publicación superó las 5200 reacciones en la plataforma.

"Hace algunos años, mi pastor ganadero australiano y otro perro estaban jugando en el estuario de Mandurah y los delfines los rodearon y empezaron a jugar juntos. Fue encantador verlos y ninguno de ellos fue agresivo", recordó la usuaria Denise M.

"He visto delfines en el río Swan, pero hace bastante tiempo. Este es un hermoso video. A los delfines les encanta interactuar. He tenido el privilegio de estar cerca de ellos. Supongo que a Mako le hubiera encantado nadar con ellos", opinó Jean C.

Los delfines en Australia

La Sociedad de Conservación Marina de Australia informó en su página web que todas las especies de delfines están protegidas en aguas australianas. "Son animales sociales, inteligentes y juguetones que viven en grupos de hasta 15 o más", aclaró la organización.

Por su parte, la Autoridad de Gestión Pesquera de Australia explicó que los delfines comen una gran variedad de alimentos. "Consumen pescado, calamares y crustáceos. A veces, pueden cooperar como grupo cuando cazan peces. También pueden seguir a los barcos y alimentarse durante las operaciones de pesca", manifestó el organismo gubernamental.

En cuanto a su presencia en el río Swan, no es un fenómeno tan inusual. En el sitio oficial del proyecto River Guardians publicaron que, en los últimos diez años, entre 25 y 30 animales de esta especie nadaron por sus aguas. Las mejores oportunidades de avistarlos se dan durante el otoño, según demuestran los datos recopilados por el proyecto a lo largo de esta década.