Video: viajó 1000 km para reencontrarse con su perro robado hace casi tres años

Una mujer recuperó a su perro tres años después de que fuera robado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2020 • 14:34

Luego de tres años de que le robaran a su perro, Mariah Cummings, una mujer estadounidense, logró reencontrarse con su mascota. Para eso, debió cruzar el país y viajó 1000 kilómetros hasta encontrar a "Hannibal". Todo quedó registrado en un emocionante clip de TikTokque, al momento, se reprodujo más de dos millones de veces.

Hannibal se encontraba en su casa la noche de 2018 que entraron a robar a casa de Mariah. Además de objetos de valor, los ladrones decidieron llevarse a su perro. Tras buscarlo intensamente durante mucho tiempo, Mariah se había resignado a encontrarlo, pero en los últimos días recibió el llamado que cambió todo.

En la época del robo, Mariah Cummings vivía en la ciudad de Saginaw, en el estado de Michigan. La mujer le contó a WNEM-TV que ella había salido a visitar a sus papás en el momento en que se produjo el robo, y Hannibal, que por entonces tenía tres años de edad se había quedado solo. "Entré a mi casa, miré todas las cosas y pensé: '¿Dónde está Hannibal? No lo escucho'", relató Cummings a la señal de TV local.

El temor de Cummings se confirmó cuando vio que la comida del perro y su recipiente de agua no estaban "Empecé a llorar", contó. "Realmente no me importaba nada de lo que había en la casa. Puedo comprar un nuevo televisor, puedo comprar ropa", expresó.

Dos meses atrás, en octubre, la mujer se mudó a varios kilómetros de su antiguo hogar y se instaló en Tennessee. En diciembre, alguien le escribió por Facebook para decirle que creía haber visto a su perro en un refugio a pocos kilómetros de Saginaw, la ciudad donde solía vivir y le envió una foto del perro, con el que confirmó que se trataba de Hannibal.

Además de mostrar todo el recorrido que hizo para llegar hasta la ciudad donde estaba Hannibal, Mariah mostró el momento del reencuentro: el perro la reconoció de inmediato. "Fue un largo camino sin ti, aunque estoy tan feliz de que estés en casa", escribió Cummings.

Video: viajó 1000 km para reencontrarse con su perro, que había sido robado hace casi tres años 00:54

Video