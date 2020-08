Desnudos y avivadas: cinco grandes papelones de la era de las videoconferencias

Durante las videoconferencias a veces ocurren insólitos imprevistos, y luego se convierten en bloopers virales

En tiempos de pandemia decoronavirus la tecnología ocupa un rol aún más primordial que el tenía antes en nuestras vidas. Las videoconferencias son parte de la rutina, ya sea para hablar con familiares y amigos, como para las reuniones laborales y, durante la cuarentena, hubo una ola de bloopers en distintos lugares del mundo.

Algunas veces por falta de conocimiento de las plataformas, otras por no deshabilitar el micrófono o la cámara, y muchas otras por un simple descuido: así ocurren los insólitos episodios en las reuniones virtuales, y no dejan de sorprender a los usuarios de las redes sociales.

A continuación, un repaso por algunos de los momentos más inesperados que se viralizaron en los últimos meses:

Infidelidad al descubierto

Uno de los primeros en ser víctima de transmitir desde su casa fue el comunicador español Alfonso Merlos, que estaba siendo entrevistado en un directo por YouTube y analizaba a pura seriedad la gestión del gobierno de España en el marco de la crisis por el COVID-19, y de repente pasó detrás suyo una mujer en paños menores.

Más allá del descuido, el problema fue aún mayor: su novia, Marta López, estaba viendo el "vivo" desde su departamento, ya que había decidido transitar los días aislamiento en hogares distintos.

La noticia tuvo mucha repercusión en las redes sociales, y no tardaron en llegar los memes sobre la videoconferencia. Merlos y López habían formalizado su relación a finales de 2019 y eran una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo español.

"Es una situación muy desagradable. No te puedo decir más, de verdad. Sé quién es ella perfectamente", dijo la novia del periodista; al tiempo que el español también se defendió: "Están haciendo interpretaciones libres e inexactas. Soy fuerte y estoy bien, pero no quiero hacer declaraciones de ningún tipo".

La maestra enojada

Los profesores tuvieron que adaptar su profesión a las herramientas digitales, y grabar explicaciones desde sus casas no siempre sale como esperan. A finales de junio hubo una maestra que representó a la perfección los inconvenientes que experimentan para filmar los contenidos, y se hizo viral.

La docente quiso compartir con sus alumnos un video para conmemorar el aniversario de la muerte de Manuel Belgrano, que se celebra cada 20 de junio. Maquillada, con guardapolvo blanco, la escarapela sobre el corazón, y un póster alusivo detrás, empezó a leer un texto, alternando su mirada al texto y la cámara de su celular.

"Manuel Belgrano fue un gran patriota, que trabajó sin descanso para ver a su amada patria libre e independiente", relataba la maestra. Cuando empezaba a enumerar las distintas profesiones que el prócer desarrolló, se escucharon los ladridos de sus perros de fondo, y tuvo que parar.

Aunque trató de retomar el hilo del texto, para después editarlo, después de varios intentos, no aguantó y expresó: "Ay, basta. Pero, la p. que [.]"; y fue ese final el que la hizo famosa en las redes sociales.

La "avivada" que salió mal

En Saint Louis, Misuri, un alumno tuvo una insólita idea para evitar escuchar la clase virtual de uno de sus profesores. La cadena de televisión NBC News dio a conocer lo ocurrido, y compartió las declaraciones del docente: "Hoy uno de mis alumnos de cuarto grado puso como nombre de usuario 'Reconectando..' en nuestra llamada de Zoom, para fingir que tenía problemas con Internet".

Por un error ortográfico, la idea del alumno quedó a la vista de todos en una clase por Zoom Crédito: Imgur

Sin embargo, el profesor se dio cuenta porque el estudiante había cometido un error de ortografía, ya que en inglés la palabra lleva doble "n". Así, vez de escribir "Reconnecting", el alumno escribió "Reconecting". La foto recorrió las redes sociales y una vez más, los memes no tardaron en llegar.

Desnudo en una conferencia

"Para Paulo. Hola, Paulo, hay un colega en el último cuadro, allí.", dijo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro al empresario Paulo Skaf, cuando se percató de que uno de los participantes de la videoconferencia pro Zoom se había olvidado la cámara prendida, y todos podían ver cómo se bañaba.

El hecho ocurrió en mayo, mientras se desarrollaba una reunión virtual entre los principales miembros de la Federación de Industrias de San Pablo. "Lamentablemente lo vimos. Era una imagen bastante sinuosa. Pero lo vimos, desafortunadamente", dijo Bolsonaro entre risas.

La siesta de un intendente

De nuevo en el ámbito local, en los primeros días de agosto el fragmento de una reunión por Zoom de Patricia Bullrich y varios jefes comunales se hizo viral por un detalle particular: Eduardo Campana, intendente de General Villegas, se quedó dormido mientras escuchaba a la presidenta del PRO.

La imagen de Campana entrado en un profundo sueño recorrió Twitter y tomó tanta notoriedad que el propio intendente tuvo que reconocer lo ocurrido: "Fue una semana tremenda, no tuve siesta ningún día y mi hija vino con sus trillizos recién nacidos, fueron noches difíciles".

Eduardo Campana, el intendente de General Villegas, se quedó dormido mientras estaba en una videoconferencia labora Crédito: Captura de pantalla

Así fue como el intendente reconoció que le "ganó el cansancio" y que esa era su segunda reunión virtual del día, a primera hora de la mañana. "Muchos de mis compañeros me llamaron al celular en esos minutos para avisarme, pero yo ni me percaté del sonido. Y otros me dijeron porqué no apagué la cámara, y es porque no solemos hacer eso, siempre estamos muy atentos", aseguró en diálogo con Telenueve.