“Viví un infierno”: fue a teñirse y le cambiaron el precio cuando ya estaba en proceso

Muchas personas prefieren acudir a su peluquería de confianza ya que, en ocasiones, se hace realidad el dicho “más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer”. Una vecina de la Ciudad de Buenos Aires relató su experiencia en las redes sociales sobre lo que le sucedió en un centro de estética, donde le aumentaron el precio de manera repentina a mitad del proceso y no la dejaron salir del local: “Viví un infierno”.

“¿Podés creer lo que me pasó? Obviamente voy a hacer un reclamo. Yo recontra cuido mi pelo”. Majo no podía dejar de llorar mientras contaba lo que le había sucedido en una peluquería porteña, en el barrio de Belgrano. La mujer contó que le cobraron más de 60 mil pesos por aclararse las raíces. “Me ponen el producto en la cabeza y me dicen que son $47.600 en efectivo, que es un montón igual. Nadie me avisó cuando hice la reserva. Y después me dicen que con tarjeta son $61.000. No solo nadie se acercó a darme un vaso de agua ni nada, sino que además pregunto algo y me tratan como el cu...”, señaló la joven.

Además, aseguró que los empleados del salón la privaron de su libertad y que el resultado dañó su cuero cabelludo. “Encontré esta peluquería por las redes sociales y pedí un turno por WhatsApp. Yo ya era rubia y solo quería aclararme las raíces. Me pasaron los precios y decía desde $12.900 y ceñé con $3000”, expresó en diálogo con Nosotros a la Mañana (Eltrece).

“El precio lo cambiaron cuando yo ya tenía el producto en la cabeza y ahí es cuando se habla de un 30% más. Hasta hay una exigencia de que vaya a un cajero para que abone tanto dinero. Me sentí retenida. Pregunté porque quería saber qué estaba pagando y ahí se dio una situación muy tensa. Para lograr salir, pagué los $61.860″, relató la joven.

Y agregó: “Viví un infierno, que no se lo deseo a nadie. Obviamente me tuve que cortar el pelo. Salí a contarlo porque, como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera”.

Fue a la Justicia

La joven dijo en el programa televisivo que acudió a la Justicia para denunciar lo sucedido. “Tuve que pagar para poder salir. Me retuvieron en el departamento y sentí miedo. Hay otros detalles y hay una causa. Pero me costó salir del departamento”, relató.

Y agregó que el calvario no terminó cuando logró salir. “Además, una vez que pago, salgo con todo el producto. Me tuve que lavar el pelo en una verdulería para sacarlo todo. Me generó una dermatitis por todo el tiempo que lo tuve. Se me quemó el pelo y tampoco me lo puedo arreglar aún porque, como tengo un problema en el cuero cabelludo ahora, no pueden aplicarme nada”, señaló la joven.

Y concluyó: “Hay una denuncia realizada y está en manos de la Justicia. La causa es privación ilegítima de la libertad. Mi error fue que me guié por las redes sociales y no vi los comentarios que tenían en su página. Este tipo de situaciones ya le pasó a otras personas”.

