World Gin Awards 2023: qué etiquetas argentinas pueden ganar la medalla de oro mundial

Este jueves 23 de febrero tres gins argentinos pueden ganar la medalla de oro a nivel mundial en los World Gin Awards 2023 del Reino Unido, los premios que seleccionan lo mejor en todos los estilos de ginebra reconocidos del planeta. Los tres ya obtuvieron el máximo galardón en sus categorías dentro de la vasta oferta de la Argentina. Flipá London Dry compite como clásico, Cordillera Gin Pink Syrah en la sección de saborizados y Bosque Gin Nativo entre los contemporáneos.

“Tienen tres estilos diferentes y es muy difícil que se comparen entre ellos, pero son muy ricos los tres y están buenísimos, por eso ganaron las medallas de oro en sus categorías”, dice a LA NACION Jose Luis Jauregui, que cuenta con más de 30 años dando cursos de coctelería y organizó la primera Copa de Gin Argentina.

Sin embargo, el especialista en cócteles tiene un favorito para su barra. “Creo que el que tiene más perfil internacional de los tres por ser más clásico es Flipá. Es el más comercial de los tres y es el que se utiliza originalmente para el gin tonic, el Dry Martini, un Tom Collins o un Negroni.

Nicolás Sergi -conocido como @DrSergin en las redes sociales- es un médico anestesiólogo que en los últimos años se convirtió en uno de los influencers más reconocidos en la difusión del destilado a base de enebro le dice a este medio que “las tres etiquetas tienen muy buenas chances de ganar la medalla de oro mundial en sus categorías”.

Sergi también tiene un gusto muy definido y prefiere los gins clásicos como Flipá o contemporáneos como Bosque Nativo por su versatilidad al que define como “un gran gin”. Él se inclina más por las etiquetas donde predominan el enebro y las notas cítricas.

Y agrega: “También me gusta algún toque floral, pero no me gustan los gins sobrecargados. Porque me gusta la tónica y me gusta el enebro, entonces me gustan los clásicos”. Por eso, sobre el Cordillera Pink Syrah dice: “Es muy bueno, pero a mi no me gustan mucho los saborizados”.

Flipa London Dry, Mendoza

“Flipá London Dry tiene un proceso de elaboración que usa botánicos naturales. Con una graduación alcohólica de 42 grados, se trata de un gin fácil de tomar en nariz se percibe la presencia inicial a enebro y cítrico”, dice a LA NACION Daniel Casado, quien fundó la destilería a fines de 2019 junto a sus hermanos Noel y Diego.

El productor agrega que su destilado insignia -también venden una versión infusionada con yerba mate- “en boca se deja acariciar por notas de naranja dulce, acompañadas de limón y cardamomo. En el final de la experiencia se podrá sentir un sutil picor proveniente de la pimienta negra complementada por canela y cassia”.

En cuanto al nombre elegido para su gin, Casado explica: “La marca tenía como objetivo encontrar un nombre corto, fácil de recordar y con un mensaje para comunicar. Esta palabra española (flipar) hace referencia al término ‘flashear’ que usamos en la Argentina cuando algo nos sorprende o nos alucina”. Esa impronta psicodélica se puede apreciar en la colorida etiqueta de las botellas.

Se produce en una fábrica de 950 metros cuadrados ubicada en la ciudad de Mendoza. El producto, tiene llegada a bares, vinotecas y restaurantes de toda la provincia, pero también de Buenos Aires, Córdoba y San Juan, Neuquén. También se puede adquirir a través del sitio www.flipagin.com.ar a un precio sugerido de $2900 la botella de 750 mililitros.

Cordillera Pink Syrah, San Juan

Eduardo Fuhr, fundador de Destilería Cordillera, describe al Pink Syrah “como un gin perfil fresco, con suaves notas frutadas sin perder la esencia de todo gin en la que debe predominar el enebro. Algunos de los botánicos utilizados son coriandro, raíz de Angélica, uva syrah, hibiscus y otros secretos”.

Sobre el proceso de destilación, Fuhr explica a este medio que “el alcohol de cereal se destila cuatro veces, utilizando un método mixto de maceración y arrastre de vapor en alambique 100% de cobre español de Galicia”.

Según el empresario: “La producción se va acomodando la demanda ya que es un producto en cierto modo estacional con mayor demanda en verano”.

Sobre el inicio del proyecto, Fuhr recuerda que “todo comenzó en 2019 durante un viaje por Europa donde compré el alambique realizado por artesanos de Galicia. Luego, empecé a realizar cursos y capacitaciones con la idea de hacer un gin solo para consumo particular. Pero en 2022 enviamos muestras a la Copa Argentina de Gin y salimos terceros con medalla de bronce y a partir de ahí comenzamos con el armado de la destilería”.

El precio sugerido de la botella de medio litro ronda los $2850.

Bosque Gin Nativo, Patagonia

“Bosque Nativo, nuestro gin original, utiliza solo el corazón del destilado para su elaboración, un alcohol que además ha pasado por cuatro destilaciones”, dice a LA NACION Bruno Ananía, uno de los cuatro socios fundadores de Bosque y de la cervecería Temple.

El empresario describe a Bosque Nativo como “un gin que tiene un perfil fresco y amable al paladar, y que en su combinación de botánicos, macerados en frío, logra un balance entre lo cítrico que le aportan el limón, el pomelo, el cardamomo y el cedrón, las notas dulces provenientes de la flor de azahar, y la característica presencia del enebro patagónico”. Completan la receta de ocho botánicos el coriandro y el clavo de olor.

“La destilación se realiza posteriormente a que los botánicos hayan sido macerados 48 horas en la solución hidroalcohólica. Al cumplirse ese tiempo, se cuela dicha solución y se pone todo el líquido en el alambique para ser destilado”, explica el productor y agrega que “la destilación se realiza a un ritmo moderado de tiempo, tal como lo hace la maceración, para que las temperaturas no afecten agresivamente al producto”.

Bosque tiene un medallero bastante nutrido. “En 2022 ganamos unas 26 medallas entre las tres etiquetas que habíamos lanzado hasta ese momento: Bosque Nativo, el original; Bosque Alta Montaña, con 53% alcohol; y Bosque Refugios, reposado en barricas”, comenta Ananía.

El proyecto de Bosque Gin comenzó a idearse a fines del 2018. Y el 20 de junio de 2019 se embotelló el primer lote. La destiladora, que cuenta con una participación accionaria de la Cervecería Quilmes, produjo 500.000 botellas en 2022 y se proyectan 750.000 para 2023.

La botella de 500 mililitros de Bosque Nativo se puede comprar en el sitio de Bosque por $3120. Además, cuenta con bares propios en la ciudad de Buenos Aires.

