Alfredo Leuco, sobre Néstor Kirchner: “No fue ni un ángel ni un prócer”

Este miércoles, en su columna política de El diario de Leuco, Alfredo Leuco hizo una semblanza crítica del expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse hoy 11 años de su fallecimiento. Para el periodista, el exmandatario santacruceño “no fue ángel ni prócer” y fue, según su óptica, quien, junto a Cristina Kirchner, “es responsable de instalar el odio y la división entre los argentinos”.

Leuco arrancó refiriéndose al fallecimiento del expresidente Kirchner, aclaró que no quería ser irrespetuoso con su familia, e inmediatamente señaló: “No creo que la desaparición física transforme en ángeles o próceres a las personas que en vida no lo fueron. Y fueron muchas las alabanzas y apologías que, en su afán de transformar a Néstor en un mito, malversaron la realidad”.

Luego, el periodista se refirió al acto que le hicieron los militantes kirchneristas al exmandatario en Morón, en el que habló el presidente Alberto Fernández. “No lo veo a Néstor en los homenajes de abajo hacia arriba. Todo lo contrario, lo veo celebrado desde arriba, desde el aparato del estado como fue durante todos estos años”, sentenció el conductor.

“No hay grandes movilizaciones en las barriadas humildes, emocionadas por la ausencia de Kirchner. Es la verdad. La cosa fue de arriba hacia abajo, impuesta desde el Gobierno; y no surgió como algo espontáneo del ciudadano de a pie”, añadió.

A continuación, el periodista habló de la relación con la política de Néstor y Cristina. “Creo que ambos formaron un sólido equipo para acumular dinero y poder con una codicia pocas veces vista. Han sumado millones y millones de dólares y cargos en todos los niveles del estado con una obsesión enfermiza”, resumió.

“Hay decenas de investigaciones rigurosas de la justicia que prueban la asociación ilícita con la que se enriquecieron, saqueando al estado -continuó-. Todo el mecanismo de la estafa fue idea y dirección de Néstor. Pero, cuando murió, fue Cristina la que heredó la fortuna y continuó con el plan sistemático de la cleptocracia, de los sobreprecios, las coimas y el lavado de dinero”.

Más adelante, el conductor de El diario de Leuco hizo una comparación entre el matrimonio que creó el kirchnerismo. “Cristina es peor que Néstor en la construcción política y en la economía. Pero eso no convierte a Néstor en un héroe por más relato que inventen. Los niveles de autoritarismo con intenciones hegemónicas fueron paridos por Néstor y continuados por Cristina”, expresó.

“Néstor no fue un prócer ni un santo. No volvió, pero fue millones. No fue un ángel. Fue relato”, concluyó Leuco.