Cuando faltan solo cuatro días para las Elecciones PASO 2023, que definirán a los principales candidatos presidenciales de cara a las generales de octubre, los periodistas de LN+ analizaron la estrategia de campaña del oficialismo y Luis Novaresio hizo un planteo que llamó a la reflexión a sus compañeros de equipo.

“Estaba pensando en Cristina Kirchner y en el kirchnerismo duro, y está claro que ni ella ni Máximo Kirchner hacen campaña por Sergio Massa, pero viendo ahora estos tuits tan cervantinos de la vicepresidenta, no será que ella dice, ‘no voy a hacer campaña por vos porque no me quemo más con leche, pero te traigo a un oponente que te sirve para la campaña que es Macri, te lo subo al ring y lo enfrento yo’”, interpretó Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el Noticiero 8 am que conduce Luis Majul, Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

El análisis de Novaresio sobre el tuit de Cristina Kirchner contra Mauricio Macri

El periodista se refirió así a las dos últimas intervenciones públicas de la vicepresidenta, quien apuntó directamente contra el expresidente Mauricio Macri. Primero, salió a cruzarlo cuando Macri habló de la presencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del cepo al dólar vigente en la Argentina; le pidió “que se haga cargo” por el crédito internacional tomado durante su gestión y añadió, en Twitter: “¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos, papi. Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida. Por Dios!”.

Mauricio Macri y Cristina Kirchner Archivo

Y, este miércoles, la vicepresidenta volvió a arremeter contra el fundador de PRO, cuando lo acusó de amenazar a un gobernador electo y a senadores peronistas por las iniciativas que se tratan en el Congreso. También lo trató de mafioso. “¿Alguna vez viste y escuchaste que un expresidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un gobernador electo? ¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido antiperonista pidiéndole a dos senadores peronistas que no den quórum impidiendo de esa forma que el Senado funcione? ¡Ah! ¿Nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni te lo imaginaste? Bueno… Te tengo una sorpresa”, escribió la titular del Senado.

Y siguió: “Escuchá a Macri amenazando al gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, y pidiéndole a los senadores peronistas (Guillermo) Snopek de Jujuy y (Edgardo) Kueider de Entre Ríos que no den quórum en el Senado”. Y disparó: “Más mafioso no se consigue”.

El análisis de Novaresio y Majul sobre la estrategia de Cristina Kirchner en la campaña electoral

“El enemigo más fácil de polarizar desde el punto de vista de la competencia electoral es Mauricio Macri. Massa también lo trae todo el tiempo, es medio loco, porque con el dólar a 600 lo atacan a Macri, y cada vez que él habla se le tiran encima”, añadió Majul.

En este sentido, Novaresio afirmó que existen tres grandes estrategias electorales dentro del peronismo: “Primero la ficción, porque nunca gobernaron estos cuatro años, no fueron ellos; dicen ‘nosotros no tuvimos nada que ver estos cuatro años’; B, la campaña del miedo, dicen que van a cerrar el PAMI, que te van a sacar los medicamentos y que van a privatizar las jubilaciones, y C, suben a Macri a la campaña. Ella no hace campaña, ¿no deberían estar Máximo y Cristina al lado de Massa?”, preguntó el conductor.

Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner en Ezeiza Prensa UP

En este punto, intervino Plager: “Se presupone que van a estar al lado de Axel Kicillof, que hoy cierra la campaña (aunque este acto podría cancelarse tras la muerte de una niña en manos de motochorros) hay que ver si juegan su presencia. Y además, el miedo les ha sido efectivo, hay que ver hasta dónde les da para aventar el fantasma del gobierno de Macri”.

En esa línea, Majul aportó una información que le acababan de transmitir: que el oficialismo encargó estudios de opinión en los que Massa es visto por la gente como un candidato con “firmeza y diálogo”, que a Patricia Bullrich la ven como alguien con “firmeza sin diálogo”, igual que a Javier Milei, y que a Horacio Rodríguez Larreta lo caracterizan como alguien con “firmeza sin diálogo”. “Cuando a Massa le dicen panqueque, para estos consultores es versatilidad”, añadió el conductor de La Cornisa.

Sobre el final, Novaresio resumió la estrategia oficialista: “Ficción, es decir ‘nosotros no gobernamos’, miedo y ahora la nueva, subí al ring al enemigo preferido”.