Cristina Pérez y Luis Petri, en LN+: los detalles de su compromiso “secreto” en una catedral de Italia y la posibilidad de ser padres

La periodista Cristina Pérez y el precandidato a gobernador por Mendoza Luis Petri pasaron por la pantalla de LN+ tres días después de haber oficializado su compromiso a través de un posteo en Instragram. En diálogo con Laura Di Marco, hablaron de su compromiso “secreto” en Italia y sobre la posibilidad de ser padres.

Respecto de cómo y cuándo fue que decidieron dar el paso previo al matrimonio, la conductora de Telefe Noticias admitió: “Nosotros no lo planeamos. Fue en un viaje a Italia durante enero en que él [Luis Petri] se había propuesto volver al pueblo de donde venía su familia. Se trató de algo súper íntimo”.

“Mi familia vino en el 1900. Vos fijate que en el pueblito, que se llama Segonzano y tiene 3.000 habitantes, hay viñedos como en Mendoza. Ellos vinieron con los viñedos y se dedicaron a la misma actividad que sus antepasados. Yo los quería conocer. Quería conocer a mi familia allá”, sumó Petri.

Y continuó: “Fuimos hasta allá y, durante aquella travesía, visitamos una catedral. Asistimos a misa. Y en ese momento, que fue muy bonito, intenso y espiritual, yo le dije [a Cristina Pérez] que nos quedáramos después de que terminara la ceremonia”.

“Admití que tenía deseos de que el padre nos diera una bendición y nos comprometiéramos” , coronó.

En esa línea, la periodista recordó cuál fue su reacción al escuchar esas palabras: “Ese día en particular estábamos emocionados y a flor de piel. Uno siempre imagina ir a donde vivieron sus abuelos. Y cuando Luis me dijo eso, entre susurros, me empezó a latir el corazón muy fuerte”.

Para Pérez, si bien la íntima ceremonia que tuvieron fue “realmente emocionante”, también existió un tinte de comedia: “Era muy cómico todo porque queríamos comprometernos y la catedral estaba a punto de cerrar. Entonces nos acercamos al padre Ludovico y, en nuestro rudimentario italiano, le dijimos que Luis quería que nos bendijera con un compromiso. El cura nos agarró a los dos, acomodó al lado del altar y empezó a hablar y a bendecir”.

“Yo decía ‘esto no puede ser verdad’. Estábamos vestidos de turistas”, contó entre risas. Y completó: “Fue así que llegamos a una promesa de amor no prevista”.

La posibilidad de ser padres y el maridaje periodista-político

Consultada por Di Marco respecto de su postura sobre no ser mamá y si Petri la había hecho cambiar de idea, la periodista remarcó: “No, nunca lo hablamos”. Luego, resaltó que el referente de la Unión Cívica Radical tiene un hijo de 16 años -que se llama Julián-, que “es un chico que desde el día uno me transmite amor”.

“No tengo la vocación de ser mamá pero si la de acompañar a Luis como papá y de entregarme a nuestro amor” , cerró.

Ambos se expresaron también sobre cómo es la convivencia entre un político y una periodista. “Lo amo antes de lo que él hace y él me ama antes de lo que yo hago. De hecho, empezamos a salir cuando Luis dejó de ser diputado. Tenemos claro el rol de cada uno”, sostuvo la también integrante de Radio Rivadavia.

“Algunos creen que es complejo. Pero cuando hay amor todo se supera. Las distancias, todo. Cada uno se respeta en lo suyo. Cristina me respeta muchísimo en mi actividad como político y me aconseja en la intimidad, sobre todo cuando voy a los medios”, acotó Petri.

A lo largo de la charla, surgió asimismo la interrogante de si Cristina Pérez se involucraría en política. “Nunca. La política no es lo mío. No tengo vocación. Lo mío es el periodismo, dar instrumentos a la gente, decir lo que honestamente pienso e indagar en los datos de la realidad”, indicó.

Y concluyó: “Viendo lo que es la política desde adentro y lo que se entrega y se da uno mismo, lo tengo muy claro. Lo que sí me gusta es acompañarlo a él desde el lugar del amor y la entrega. Así como nosotros [los periodistas] somos 24/7, un político también”.

