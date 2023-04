Débora Plager contó la dura advertencia que le hizo a sus hijos frente a la crisis económica: “Tenía que prepararlos”

escuchar

En un contexto de alta inflación e inestabilidad cambiaria, y en momentos en los que el Gobierno no logra ordenar la economía, que parece agravarse cada día un poco más, la periodista Débora Plager contó que debió hacerles una dura advertencia a sus hijos. “Me dio mucha angustia tener que hacerlo”, reconoció.

“La situación de angustia que se vive es enorme; ayer convoqué a mis hijos para almorzar, son chicos de veintipico, para decirles, ‘miren, estamos atravesando una crisis que probablemente se profundice, no se preocupen, no se asusten, nunca la han pasado, esto en algún momento se soluciona, puede ser un año, pueden ser seis meses, donde ustedes van a ver que el dinero no alcanza, que hay que cuidarse’”, recordó Plager durante el pase del noticiero 8 AM que integra con Luis Majul y Marina Calabró con el programa Buen día Nación que conduce Luis Novaresio por la pantalla de LN+.



“Qué fuerte eso Débora”, comentó Novaresio. “Los estás preparando para la hiperinflación que no vivieron”, reconoció Majul. “Tienen 21 años y son chicos que están saliendo a la vida, tienen sus primeros trabajos, estudian y les dije, bueno, ‘esto va a suceder’: la verdad me dio mucha angustia contárselos, pero tenía que prepararlos, porque si no, ¿cuál es la salida, irse a otro país?”, preguntó.



“No es lo que yo quiero, entonces les dije ‘esto va a pasar, va a durar un tiempo, yo ya lo viví, vamos a salir adelante. Pero bueno, el dinero que ustedes ganan quizás les alcance para mucho menos’. Y la verdad es una angustia tremenda”, manifestó Plager.

En torno a esta anécdota, Marina Calabró reveló: “Mi hija tiene una mensualidad y vino con una bolsita de supermercado con un jabón de tocador, tres bananas, un paquete de cereales de chocolate, un frasco de Nutella y una cajita de frutillas. ‘Mamá, decí cuánto gasté’. Yo no sabía, y fueron 4500 pesos. Vino espantada y conmovida”.

“Esto conmueve y consideremos que tenemos la suerte de ser privilegiados. Pero, sin ánimo de ser destituyente, ¿quién gobierna?”, preguntó Novaresio. “El Presidente ayer invirtió tres horas de su vida para dar una entrevista y el ministro Sergio Massa que invoca a Dios. Cuando se invoca a la religión pasan dos cosas, o no tienen la menor idea o se ponen autoritarios”, criticó.

Después de pasar el video donde el ministro de Economía dice que “Dios convoca a sus soldados para las batallas más difíciles” y que “no somos Dios, pero convocamos a uno de nuestros mejores soldados para una batalla difícil”, en referencia a Jorge Ferraresi, Novaresio cerró así: “Maestro, ¿y si me hace una conferencia de prensa para explicar por qué el dólar está a 462 pesos? Lo digo con el mayor de los respetos”.

