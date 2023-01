Ernesto Tenembaum repudió el “intento de golpe de Estado” en Brasil y cuestionó a Jair Bolsonaro: “Esto marca un límite”

escuchar

Miles de simpatizantes del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro tomaron el Congreso Nacional de este país durante la tarde del domingo, una semana después de la elección de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo mandatario. Las autoridades policiales terminaron de desocupar por completo la mañana de este lunes el campamento levantado hace poco más de dos meses por los manifestantes a las puertas del cuartel general del Ejército, en Brasilia, con la última detención de 1200 personas. El periodista Ernesto Tenembaum habló esta mañana sobre el “intento de golpe de Estado” y cuestionó con dureza la actitud del exmandatario: “La democracia latinoamericana estuvo en riesgo”.

“Ayer la democracia latinoamericana, de repente, estuvo en riesgo. Yo estaba viendo una película de Netflix y vi en la tapa de LA NACION que miles de personas entraron a los edificios centrales del gobierno, en Brasilia. Estos grupos entraron violentamente y, hasta que las fuerzas de seguridad despejaron la situación, hicieron destrozos y conmovieron a la democracia mundial, a tal punto de que hubo pronunciamientos de todo el mundo”, expresó el periodista la mañana de este lunes, en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos), programa en el que se desempeña como conductor.

Y destacó el apoyo internacional: “El primero en pronunciarse fue el gobierno de Estados Unidos, de inmediato, así como en el reconocimiento al triunfo de Lula en las elecciones contra Bolsonaro. Luego empezaron a pronunciarse los países europeos y latinoamericanos. La primera ministra de Italia, que fue muy categórica en rechazar el golpe, y fue muy importante porque es alguien que viene del fascismo”, apuntó.

Además, el periodista advirtió un parecido con el asalto al Capitolio tras la salida del Gobierno de Donald Trump. “El intento de golpe de Estado de ayer es muy similar a lo que pasó en los días que rodearon la asunción de Joe Biden en Estados Unidos”.

Cuestionó la actitud del expresidente

En tanto, Jair Bolsonaro se encontrada de vacaciones en Orlando (Estados Unidos) y publicó ayer un hilo de Twitter que brindaba información positiva sobre su mandato. “En cuatro años, el Ministerio de Infraestructura del Gobierno completó 364 obras y garantizó alrededor de 117 mil millones de reales para infraestructura del transporte”, escribió, entre otras cosas.

- Recorde de Vendas de Imóveis da União (menos gastos, direcionando para investimento onde interessa ao povo e responsabilidade com os recursos do contribuinte).



- De 2019 até 2022 foram vendidos mais de 250 imóveis, totalizando mais de R$ 700 milhões. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 7, 2023

Tenembaum criticó la actitud del expresidente sobre lo sucedido. “La respuesta de Bolsonaro se demoró bastantes horas y, mientras esto ocurría, seguía tuiteando sobre lo bueno que fue su gobierno, sin hacer repudio respecto de esto. Y cuando Lula declaró el estado de excepción y responsabilizó por los hechos al ‘genocida que acaba de perder en Brasil’, Bolsonaro dijo que él no tenía nada que ver con esto, que lo acusaban sin pruebas”, apuntó. Y agregó: “Se va a iniciar una investigación sobre qué hizo Bolsonaro en este tiempo, cuáles son sus vínculos y los de sus hijos con la gente que organizó esta manifestación. Lula prometió investigar quién los financió”.

“Si me pongo pesimista, creo que Lula va a tener varios de estos episodios. Tiene un Congreso que no le responde y fuerzas de seguridad muy permeadas por el bolsonarismo. Si me pongo optimista, me parece que para las fuerzas políticas internacionales esto marca un límite”, concluyó el periodista.

