Diego Brancatelli se indignó con Ángel de Brito por los comentarios tras su entrevista en LAM : “Nadie tiene compasión”

Diego Brancatelli publicó en las redes sociales un duro descargo contra el ciclo LAM (América TV) que conduce Ángel de Brito, después de haberles concedido una entrevista que, según afirmó, sacaron de contexto. “Me usaron”, sostuvo el periodista y acusó a sus colegas de tener “cero código”.

“Una pena lo que hizo America TV ayer conmigo. Me usaron. No se hace. Cero código. Tengo que aprender. O ser como ellos”, sostuvo Brancatelli a través de Twitter. Y agregó: “Cuando es no, es no. No puedo ser bueno siempre. Hay que ser f... a veces. Aprendizaje”.

El descargo de Diego Brancatelli contra América TV (Foto: Twitter @diegobranca)

En diálogo con LA NACION, el periodista que forma parte de Argenzuela (C5N), el flamante programa de Jorge Rial, explicó que a raíz del cierre de su supermercado, “Don Ahorro”, había tomado la decisión de no hablar con ningún medio, pero que ante la insistencia del movilero de LAM, terminó accediendo.

“Hice un descargo en la radio donde trabajo (AM 750), no quería hablar con nadie, pero el martes vinieron a la puerta del canal (C5N) los de LAM. Les dije cinco veces que no, pero me insistieron. ‘Por favor, sabés cómo es mi laburo, me van a retar’, me decía. ‘Si no te grabo como que no querés hablar y va a ser peor. Decí lo que vos quieras, es con buena onda’”, relató Brancatelli citando al notero del ciclo de América. Y continuó: “Yo le dije que después me sacan de contexto, o dicen algo que yo no digo, y todos los medios lo usan para seguir agrandando una bola de nieve de algo que no es dramático, ni malo. Me aseguraron que no iba a ser así y les dije que prendan la cámara”.

La entrevista de Diego Brancatelli con LAM

En la entrevista, el ex Intratables se encargó de explicar que el problema principal que lo llevó a cerrar el negocio fue personal, y puntualizó que no fue por la crisis. “De los cuatro socios, ninguno estaba en el negocio. Estaba como a la deriva, no comprábamos bien”, explicó el periodista a este medio. “En un negocio tenés que estar muy encima, sobre todo en este contexto de crisis, que es cierto que hay un contexto difícil de aumento e inflación. Los márgenes son muy finos, tenés que saber del tema, estar capacitado, dedicarte a esto, y nosotros lo hicimos”, reconoció. Y remarcó: “No cerré por la crisis, cerré por un montón de cuestiones internas nuestras. Antes había un socio que se dedicaba, pero se fue a vivir afuera y ahora nadie se puede dedicar, entonces lo cerramos”.

Lo que provocó el enojo de Brancatelli fue el título que eligió el programa para introducir el tema, y el posterior tratamiento que le dieron en el piso de LAM. Yanina Latorre fue una de las más duras con el periodista: “Brancatelli, contame, ¿lo que invertiste te lo regaló Cristina (Kirchner) entonces no te duele? ¿O lo ahorraste? ¿Juntaste mango por mango?”, preguntó. “Se quebró, se fundió, ¿no le duele? ¿Le dice a la gente que siga apostando al país y que no se lleve la guita afuera?”, arremetió la panelista.

Las críticas que recibió Diego Brancatelli en LAM

“América tituló: ‘Por la crisis, Brancatelli cerró su local’. Pusieron ese graph, lo subieron a Twitter e Instagram, y es falso eso. Después me destrozaron las angelitas y Ángel”, señaló el periodista en diálogo con este medio. “Al p... doy la nota, les dije que no quería”, reflexionó y reveló que en las últimas horas recibió todo tipo de insultos a través de las redes sociales, así como también algunas amenazas y memes por este tema. “Si digo que no voy a hablar, no voy a hablar. Me tiene que importar poco, no tengo que tener compasión por nada, nadie tiene compasión por mí”, sostuvo.