Esteban Mirol cruzó a Marixa Balli por el precio de la ropa: “Huele a Free-shop”
El periodista criticó en LAM (América) a la artista por sus dichos sobre los valores de la indumentaria, luego de que el ministro de Economía encendiera la polémica; la comerciante le retrucó duramente en A La Barbarossa
Una inesperada pelea se dio en el espectáculo argentino luego de que Esteban Mirol arremetiera con dureza contra Marixa Balli luego de sus dichos sobre la industria textil argentina. El periodista cuestionó a su excompañera de MasterChef Celebrity (telefe) y la acusó de mantener prácticas irregulares en el comercio de ropa en la feria La Salada. Obviamente, la respuesta de la artista no se hizo esperar y sumó un nuevo capítulo a este tenso cruce.
El conflicto se originó después de que Balli anunciara el cierre de uno de sus locales en Flores por la crisis y criticara al ministro de Economía, Luis Caputo, por admitir públicamente que no suele comprar ropa producida en el país. A partir de esas declaraciones, Mirol, invitado al programa LAM (América), apuntó directamente contra la comerciante: “¡Que hable alguien que tenía un kiosco en La Salada, donde no se pagan impuestos, donde el 90% le compra a talleres clandestinos”.
Luego profundizó su postura y cuestionó el discurso de defensa de la industria nacional. “Ella dice: ‘Se van afuera, compran y eso le hace daño a la industria nacional’. ¡Déjense de embromar! La gente que puede y se va al exterior, efectivamente compra, porque acá es caro”, aseguró el presentador, sin querer defender al ministro Caputo.
Durante el programa, De Brito leyó al aire un mensaje privado que Mirol le había enviado previamente y que motivó su invitación al ciclo. En ese texto, el periodista expresó su enojo sin saber que sería difundido en televisión: “Buen día, Ángel, querido. Estoy caliente como una pava. Qué caradura tu ex angelita Marixa Balli hablando del tema de la indumentaria. Conozco bien del tema porque dedico buena parte de mis redes sociales a la defensa del consumidor. Hacele una nota en la casa y que muestre el vestuario. Debe oler a Free Shop y a Miami”, aseveró Mirol.
En el mismo mensaje, Mirol hizo referencia a la evasión impositiva y a las condiciones laborales en talleres textiles de La Salada y Flores. “La Salada y Flores, todos los laburantes en negro, no pagan un mango de impuesto”, sostuvo en el mensaje. El descargo cerró con una frase lapidaria: “¿Qué se hacen las víctimas? No cierran por el ministro, cierran por incompetentes. Se cansaron de maltratar a los consumidores. Ofensa, doña Marixa, es la que vos y los comerciantes le hicieron al consumidor”.
La respuesta de Marixa
Marixa Balli atraviesa un momento complejo en el plano comercial. La exvedette cerró su local de ropa en Flores por la crisis económica y actualmente está liquidando el stock restante. Sin embargo, ante la dura crítica de Mirol, salió a defenderse en una llamada telefónica con el programa A La Babarossa (Telefe).
“La verdad es que uno cuando sabe quién es ni mueve un pelo”, empezó la entrevista la exvedette ante la atenta mirada de los panelistas del programa y adelantó que el enojo del periodista con ella podría haberse dado por un rechazo amoroso. “¿Qué le habrá pasado a este hombre conmigo? Recuerdo que me llama una amiga y me dice: ‘¿Vos te acordás, gorda, que yo tuve un restaurante que se llamaba La Choza hace muchísimos años?’. Le digo: ‘Sí, gorda, donde he comido mil veces’. Me dice: ‘¿Te acordás que él dos veces por semana iba siempre a comer ahí y que te invitó a salir y le dijiste que no?’. Yo digo: ‘Tenés razón, a lo mejor se sintió muy rechazado‘“, contó.
Ante el cruce posterior que tuvieron como participantes de MasterChef Celebrity, Balli aseguró que “fingió demencia” para evitar hablar sobre ese episodio en el restaurante. “Cuando alguien tiene un sentimiento encontrado para con otra persona puede reaccionar diferente”, afirmó sobre las duras críticas de Mirol.
“Aparte él me viene a decir esto de La Salada. Este señor no sabe que hace años que no estoy en La Salada, y el tiempo que estuve fui recontra investigada. Una investigación que ustedes no tienen ni idea lo que fue. Yo soy una laburante que me levantaba a las 3 o 4 de la mañana. Acá laburar y ser decente es un problema, me parece”, concluyó Marixa para defenderse de las acusaciones.
