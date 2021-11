“Esto es tierra de nadie”: el reclamo de los vecinos de Ramos Mejía tras el crimen del kiosquero

El crimen de un kiosquero en Ramos Mejía en las últimas horas reflotó el reclamo por mayor seguridad que los vecinos tienen hace tiempo. Con una gran indignación, expresaron la urgente necesidad de justicia por las víctimas y de mayor presencia policial para evitar futuros robos y asesinatos. “Estos son ladrones soltados por el Estados, estamos muertos de miedo”.

El primer hecho que desencadenó la movilización hacia la comisaría N°2 de Ramos Mejía fue el asesinato en la madrugada de este domingo de Roberto Sabo, un kiosquero de 48 años, que fue asaltado por una pareja de delincuentes que intentaron robarle su comercio en el partido de La Matanza.

Durante el robo, lo ladrones le dispararon en la cabeza y se escaparon en dos vehículos robados. Horas más tarde, la policía informó que ambos fueron detenidos.

El reclamo de una vecina por la inseguridad: "A las 19 bajan las persianas y es tierra de nadie"

Sin embargo ese no fue el único hecho que alertó a los vecinos: en las últimas horas, dos motochorros hirieron con un cuchillo y le robaron el celular a un hombre a algunos metros del lugar del asesinato del kiosquero. La víctima del asalto, Adrián, dialogó con LN+ luego del incidente y expresó: “Me acaban de robar a una cuadra. Venía con el celular, bajaron dos en una moto y me apuntaron acá (señala su hombro). No me hicieron nada, pero me amenazaron con un cuchillo. Les tiré el celular y se fueron. No hay nadie, fue acá a una cuadra”.

Estos acontecimientos de violencia despertaron la indignación de los vecinos al sentirse desprotegidos completamente en su propio barrio y se movilizaron hacia la comisaría N°2 de Ramos Mejía exigiendo mayor seguridad. En medio de las protestas, una de las vecinas dialogó con LN+ y exclamó: “Pasan los gobiernos, los comisarios, pasan todos, pero siguen los mismos intendentes, Fernando Espinoza, Verónica Magario y la misma desidia”.

“Lomas del mirador, Ramos Mejía y toda la zona oeste se un desastre. De día está controlada porque hay movimiento, pero a las 7 de la tarde se bajan las persianas y todos muertos de miedo. Avenida de Mayo es tierra de nadie”, agregó. A continuación, apuntó contra la dirigencia política y sentenció: “Los intendentes son los mismos de hace 30 años y se tienen que ir. Lo único que hacen es nada. Estos son ladrones asesinos que fueron soltados por este gobierno. A Roberto no lo mató un ladrón, lo mató el Estado”.

Finalmente, en declaraciones con LN+, la vecina concluyó con un duro comentario: “Cuando un juez indemnice a la familia de Roberto como lo hicieron con el hermano de Maldonado esto puede llegar a cambiar pero mientras tanto así no se puede seguir, estamos muertos de miedo”.