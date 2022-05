Interna oficialista: Luis Majul aseguró que “Cristina avanza en su delirio” y apuntó contra Sergio Massa

Luis Majul criticó en duros términos la actitud destituyente del kirchnerismo duro. El periodista afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “avanza en su delirio” y que le “está haciendo un enorme daño al país”. A su vez, habló del rol de Sergio Massa como mediador en su conflicto con el presidente Alberto Fernández.

El periodista de LN+ consideró que “no hay un equilibrio en el Gobierno como para que alguien pare a Cristina”. Las palabras de Majul fueron formuladas durante el pase del noticiero 8.30 AM, que conduce junto a Débora Plager y Marina Calabró, con el programa Buen día Nación de Luis Novaresio.

“Algunos están comparando a Alberto Fernández con Héctor Cámpora. La convicción de que Cristina encarna a juan Perón, que tiene el poder y los votos, y que Cámpora no cumple con el mandato. Es el pensamiento de algunas mentes afiebradas”, reveló Novaresio, en medio de la tensión que continúa escalando en el seno del Frente de Todos. Sin embargo, “eso era con Perón como cabeza de proyecto, acá Cristina se maneja con una ajenidad pasmosa”, intervino Calabró.

En este sentido, para Majul, “Cristina avanza en su delirio y no hay un equilibrio en el Gobierno como para decir paren a Cristina”. El periodista aclaró: “Y hablo de todos, incluso de Sergio Massa. Ella está destrozando el país desde que asumió la fórmula. El enorme daño que está haciendo es tremendo”, consideró.

Cristina Fernández de Kirchner hablará este viernes durante la entrega de un reconocimiento en Chaco y hay grandes expectativas respecto de lo que pueda decir sobre Alberto Fernández

Más adelante, sobre este mismo tema, el conductor de La Cornisa reveló que cerca de Massa “dicen que no medió entre Cristina y Alberto”, como se había informado el miércoles después de la reunión entre el titular de la Cámara de Diputados y el presidente Alberto Fernández.

“Muchos dicen que no tiene importancia, no la tendría si no fueran el Presidente y la vice, y esto no es una tontería, yo estaba creído que era Cristina la que no le atendía el teléfono a Alberto; y parece que hace tiempo el que no atiende el teléfono es Alberto”, deslizó Majul sobre la novela de idas y vueltas entre los integrantes de la fórmula presidencial que ganó la elecciones en 2019. “Esto me parece relevante para saber qué sigue, porque todos estamos preocupados”, agregó.

El “paraguas” de Aníbal Fernández

Después de comentar las recientes declaraciones de Aníbal Fernández, quien sugirió que el kirchnerismo podría querer una salida anticipada del Presidente, al decir que de ser así “termina todo como el carajo”, Novaresio sostuvo que el ministro de Seguridad de la Nación funciona como un “paraguas”.

“Para mi Aníbal Fernández, así como Larroque expresa a Cristina; él es Alberto puro”, dijo Majul. “Es el único que se animó a poner en blanco sobre negro de que se trata de un intento desestabilizador”, agregó.

“Podría ocuparse de la seguridad este señor; primero es una vergüenza que sea ministro y segundo que se ocupe de la seguridad”, intervino Plager, indignada.