Javier Milei criticó al oficialismo y la oposición por la última sesión en Diputados

El economista Javier Milei se refirió anoche al índice de inflación de agosto, que fue del 7% y que suma un 56,4% en lo que va del año. En este contexto, se refirió a la política del gobierno y planteó que el presupuesto pensado por el Gobierno “es un dibujo”.

“Era esperable”, dijo consultado sobre el último número de inflación. Y continuó: “Si te acordás, cuando arrancó el año el ministro de Economía de aquel momento Martín Guzmán dijo que se esperaba un 33% de inflación. En ese entonces yo dije que era un dibujo, que ese presupuesto era una ofensa y una agresión a cualquiera que supiera de teoría económica. Bueno, ahora están haciendo la actualización con el presupuesto nuevo con 95%. De hecho, la inflación cuando tomás los ocho primeros y lo anualizas viene viajando a 95% y si tomás la punta viene viajando al 125%. Todos los que decían ‘loquito, loquito’, y, ¿qué pasó? Se parece a lo que yo dije”.

Según Milei, el Gobierno vuelve a repetir “el mismo error” a la hora de calcular la inflación. “En aquel momento lo que te decían era que querían coordinar la economía en torno al 50% de inflación, tanto de un lado como del otro. Tanto gente que ha estado afuera como adentro, el problema es que para vos poder generar ese escenario vos deberías tener una demanda de dinero absolutamente estable para poder tener esas ideas de inflación y el problema es que la demanda de dinero no es estable”, dijo.

Invitado a Comunidad de Negocios, el programa que conduce José Del Rio por LN+, el diputado liberal dijo que el presupuesto para el oficialismo es “un ejercicio teórico para determinar que plata gastar nada más, no tiene más lógica que esa”. Y agregó: “Sería raro que le peguen”.

Javiel Milei: "En Juntos por el Cambio son cómplices del kirchnerismo"

También criticó a Mauricio Macri por su propuesta de no poner un dólar a Aerolíneas Argentinas: “¿¨Por qué no lo hizo cuando fue presidente? Ahora porque las encuestas dicen algo...”, cuestionó. “Siempre dije: Aerolíneas se lo doy a los empleados”.

Además, criticó al oficialismo y la oposición por haberse puesto de acuerdo para la prórroga de impuestos en la última sesión en la Cámara de Diputados. “Vos viste mi voto”, advirtió.

En otro momento, fue consultado sobre los número alarmantes de pobreza. “La única fórmula que encontró el mundo para salir de la pobreza fue el crecimiento económico”, dijo y agregó: “Hay que dejar de pensar que somos un país rico. Los recursos naturales no te hacen rico. Japón es un país de piedra y es rico. Si la gente es socialista, te va a hundir y al momento de ejercer son todos socialistas, cuando están en el poder nos tienen de esclavos y nos revientan la cabeza a impuestos para que los que laburamos banquemos la fiesta de los inútiles. No quieren que la gente sea libre”.

“Si tenés gobiernos populistas que lo único que proponen es la redistribución del ingreso, el gasto público que castigan al ahorro, te va a ir mal. Argentina hace 100 años que hace esto, entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo y ahora somos un desastre”, planteó.

Dólar y atraso tarifario

En cuanto a los distintos tipos de dólares, el economista explicó: “El precio es un sistema de transmisión de información. Si para un mismo bien tenés dos precios, tenés un problema”.

“El dólar soja está generando una aberración. Si yo fuera el administrador de tu cartera y compro a $200 y vendo a $140, me pegás un boleo. Eso está haciendo el Banco Central, ¿por qué puede hacer esa locura? Porque es el Estado, en lo privado eso no resiste”, dijo.

Y continuó: “Si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta sobre la demanda de dinero, entonces tenés un problema con la emisión. Durante los dos primeros años emitió 11 puntos del PBI, todo lo que emitió en los primeros años lo está viendo ahora, también hay un problema con la emisión presente. Massa hizo unos recortes y levantó la tasa de interés y esterilizó un montón de pesos y como consecuencia de ello no tuvo que emitir, pero ahora lo hace para darles la paparruchada del dólar soja”.

Sobre su cruce con Cecilia Moreau

El diputado de La Libertad Avanza se refirió al cruce que tuvo con la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, respecto al uso de la palabra “presidente”, durante una sesión especial por el atentado a la vicepresidenta, en la que al hacer uso de la palabra, el diputado se refirió a ella como “señora vicepresidente”, a lo que ella le pidió: “Utilice bien el español. Pido que me llame presidenta”.

“Tiene que ver con el acto de presidir un ente, no hay ‘enta’. Te voy a decir algo más, aun cuando pueda aceptar algún desvío la RAE, cómo es el cargo que define la constitución nacional es Presidente, se acabó la discusión”, opinó anoche Milei.

Consultado sobre el lugar que le da a la discusión, dijo: “Es marginal, muy autoritaria por parte de quien preside la cámara. Si está el opcional no tiene por qué interrumpirme en mi discurso y además, la Constitución y el reglamento me amparan. Es una cuestión menos que marginal a la luz de todas las cosas que dije ese día”.

El ataque contra la vicepresidenta

“Lo primero que quiero sacar de la discusión es el tema que se denomine magnicidio. Tengo entendido que somos todos iguales frente a la ley y que los que representamos al pueblo no somos más. Si le ponemos ese título estás reconociendo que somos más. No voy a aceptar términos de la casta. Lo que haya sido, pero no es un intento de magnicidio”, dijo Milei sobre el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

Y agregó: “Lo que fue, independientemente, es un escándalo institucional. Si es mentira, también es un escándalo institucional. Frente a la gravedad, desde el primer momento, y teniendo en cuenta la escasa credibilidad que tiene el kirchnerismo preferí guardar silencio y me expresé en la Cámara: “Dejen tranquila a la Justicia, es un tema demasiado delicado para estar contaminándolo en el chiquero de las operaciones”.

Plan “motosierra” y otros proyectos de Javier Milei

El economista sostuvo que tiene cuatro ministerios funcionando en paralelo. “El de Economía, el de Relaciones Exteriores, el de Infraestructura y el de Acción Social. El Ministerio de Economía está trabajando en la dolarización. Es una de las cosas, lo llamo ‘El plan motosierra’, una parte la presenté en Córdoba, con las tres generaciones de reformas y en paralelo la eliminación del Banco Central”, desarrolló.

“Propongo la libre competencia de monedas sin Banco Central. Nosotros tenemos definido, lo que pasa es que como el deterioro de la Argentina todos los días es más grande, nosotros tenemos que ir haciendo ajustes”, agregó el referente liberal sobre su proyecto de cara a las elecciones de 2023.