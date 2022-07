Jony Viale: “El Presidente no reacciona”

Estamos cerrando la peor semana desde la crisis del 2001 y el gobierno no reacciona. Alguna vez Duhalde dijo: “El presidente está groggy”.

Nos hizo ruido porque venía de Duhalde, pero hay algo objetivo, hay algo certero, hay algo fáctico, el dólar subió de $ 200 a $ 338 en 45 días y el presidente no reacciona. La inflación pasó del 3% al 8% mensual en doce meses... y el Presidente no reacciona.

El BCRA sacrificó u$s1000 millones de las reservas en lo que va de julio y el Presidente no reacciona. Desde que se fue Guzmán del ministerio de Economía se fueron u$s500 millones en depósitos de los bancos y el Presidente no reacciona. Se fueron 14 ministros del gabinete y el presidente no reacciona. Juan Grabois habló de “saqueos” y “sangre” y el presidente no reacciona.

Jornada de cortes y manifestaciones en Puente Pueyrredón. Juan Grabois Santiago Filipuzzi

¿Qué más tiene que pasar para que el presidente reaccione? ¿Dónde está el Presidente? ¿Por qué el presidente dice estas cosas? Acá ya te das cuenta que el presidente no está entre nosotros, el presidente se fue, está en otra dimensión, está volando, está flotando, está desvariando... es mentira que está en control de la situación. Hace varias semanas que el país no tiene Gobierno, hace varias semanas que el barco se hunde con el capitán ido.

Solamente en una semana el dólar saltó de $ 280 a $ 338 y el tipo te dice que quiere ser el presidente del mejor país del mundo.

Pregunta: ¿qué habría pasado en esta mismas condiciones críticas si estuviera gobernando una fuerza política no-peronista?

¿Qué habría pasado si estuviera Macri gobernando justo ahora?

Dólar blue: $ 338.

Riesgo país: +2.900 puntos.

Jubilación mínima: u$s 110.

Inflación proyectada: +92%.

¿Te acordás lo que pedían algunos periodistas militantes?

Diego Brancatelli, en 2019: “Casi 43 el dólar” “paren el dólar o adelanten las elecciones...”.

Marcelo Tinelli, en 2019: “Riesgo país 1.000 puntos básicos. El dólar se vende $ 47,50. Hagan algo por favooor”.

¿Qué le decía a Macri el Arzobispo de Salta, Mario Cargnello?

“Has hablado de la pobreza. llévate el rostro de la pobreza”.

¿Sabés cuando estaba el dólar en ese momento? Septiembre de 2019... $60.

¿Te acordás de este reto? Maestro, ¿dónde está ahora? ¿por qué no le dice a Alberto con el dólar a $338 que se lleve el rostro de los 25 millones de pobres que tiene la Argentina?

¿Vos te das cuenta el nivel de cinismo de hipocresía, y de oportunismo que tiene esta gente?