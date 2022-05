Jony Viale: “Los 3 chiflados”

Los 3 chiflados. El editorial de Jonatan Viale.

¿Qué son Los 3 Chiflados? Tres tipos que se viven peleando pero que al final siempre se amigan y van juntos a todos lados.

¿Cuál es la gracia? Vos sabés que, al final, terminan juntos para la siguiente función.

Arranquemos con Massa, el personaje del día. Hoy Sergio Massa se volvió a presentar como el gran salvador de la clase media subiendo la base imponible del impuesto a las Ganancias.

Pregunto: ¿qué palabra tiene Sergio Massa? ¿Por qué algunos medios lo siguen presentando como la esperanza blanca del peronismo?

Sería peligroso olvidar que Massa había prometido jubilar al kirchnerismo. Massa se preguntaba si Scioli tenía coraje para jubilar al kirchnerismo. El mismo Massa que fue funcional a la vuelta del kirchnerismo hace casi tres años.

Por eso, yo me pregunto; ¿qué palabra tiene Sergio Massa? ¿es el mismo que no iba con el kirchnerismo “ni a la vuelta de la esquina”?

¿Es el mismo Massa que decía... “con el kirchnerismo nunca más”? Por eso digo, no hay impuesto a las Ganancias que valga. La credibilidad no se recupera con una medida. La palabra no se recupera subiendo un mínimo no imponible. Por más jugadas políticas ventajeras que haga una persona, yo imagino que la sociedad argentina no va a olvidar que Massa fue un actor fundamental en el regreso del kirchnerismo al poder.

Massa, al igual que Macri, había prometido en campaña que ningún trabajador argentino iba a pagar el impuesto a las Ganancias... Veamos si cumplió: 847.878 trabajadores pagan el impuesto a las Ganancias.

De hecho, todo este movimiento de hoy es porque entre febrero y abril, más de 100.000 trabajadores habían pasado a pagar este impuesto.

Trabajadores que pagan Ganancias:

-Febrero: 742.964

-Abril: 847.878

-Aumento: 104.914 (14%)

Pero vuelvo al tema de la credibilidad. Vamos con el segundo chiflado del grupo. Alberto Fernández... ¿qué palabra tiene?

Una persona que despotricaba contra su ahora niño mimado, Axel Kicillof. ¿Sabés lo que terminó diciendo después de Axel Kicillof? “Este chiquito va a ser un gran gobernador”.

¿Te das cuenta? El mejor ejemplo de los Tres chiflados y las contradicciones permanentes de este gobierno son las retenciones al campo:

20/5/2022 - 9 am

Alberto Fernández en Radio con vos: “Las retenciones son una posible solución para bajar los precios”.

20/5/2022 - 12 pm

Julián Domínguez: “Hablé con Alberto Fernández. De ninguna manera se van aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley”.

24/5/2022

Alberto Fernández: “Propongo un debate público sobre las retenciones”.

26/5/2022

Julián Domínguez: “No va a haber aumento de retenciones”.

26/5/2022

Gabriela Cerrutti: “El Gobierno cree que las retenciones es una herramienta adecuada para desacoplar los precios nacionales de los internacionales y convoca a la oposición a que revea su posición y que puede sentarse a discutir el tema”.

¿Te das cuenta? Son los Tres Chiflados: Alberto, Domínguez y Cerrutti.