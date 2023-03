Jony Viale: “Los hijos de Chávez”

escuchar

Hugo Chávez fue el dictador de Venezuela entre 1999 y 2013.

¿Cuál fue una de sus mejores discípulas?

No casualmente, Cristina se está mostrando con el Grupo de Puebla: Evo Morales; Rafael Correa; Ernesto Sampér;

Ahora bien... ¿qué le fascinaba a Cristina del comandante Chávez además de los petrodólares?

Cómo disfrutaba el dictador Chávez robarse la propiedad privada; pues bien; el fruto nunca cae lejos del árbol;

El kirchnerismo también disfruta expropiando; estatizando; interviniendo; y quedándose con la propiedad privada;

Fijate vos... ¿quién será el interventor de la empresa Edesur?

Uno de los hijos políticos del comandante Chávez;

el intendente ultra-kirchnerista Jorge Ferraresi.

Tuit del año 2019: El martes inauguramos la plaza república bolivariana de Venezuela. “En Avellaneda defendemos la democracia venezolana”.

Un chavista al mando de Edesur; ¿qué podría salir mal?

Vos fijate que Ferraresi admira tanto al dictador Chávez que hasta le copió sus métodos.

De hecho, se hizo tomar juramento como intendente por chicos de 6 años;

tal vez por eso, fue elegido por Alberto y Massa para quedarse con el manejo de Edesur;

¿Cuál es el otro gran mérito de Ferraresi?

Haberle conseguido una vacuna vip a su amiga Stefanía Purita Díaz;

Néstor Kirchner junto a Hugo Chavez y Cristina Fernández en los festejos del Bicentenario, en 2010 Archivo

Ahora bien... ¿cuál es el modelo kirchnerista?

¿Por qué deciden intervenir Edesur?

Porque es lo que hacen siempre;

Estatizaciones o intervenciones del kirchnerismo:

2003: Correo argentino

2006: Aysa

2007: Tandanor

2008: Aerolíneas argentinas

2008: AFJ

2008: TGN

2010: Fadea

2012: YPF

2012: Ciccone

2013: Belgrano cargas

2021: Hidrovía del Río Paraná

2023: Edesur

Pregunta: ¿alguna salió bien?

¿Algún modelo exitoso de gestión?

Fijate cómo se quedaron con YPF de un día para el otro;

¿Sabés cuánto nos costó esta jodita de expropiar YPF con Kicillof a la cabeza?

u$s 5.000 millones + un juicio por u$s 20.000 millones.

Recuerdo que Kicillof se había hecho el picante diciendo que no le íbamos a pagar a Repsol lo que ellos querían;

“¡Los tarados son los que piensan que el estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”.

Ahora bien... ¿estamos seguros de que el presidente no se va a arrepentir de intervenir Edesur?

Digo, porque con Vicentín, Alberto avanzó y retrocedió fundando la agrupación “amague y recule”.

¿Te das cuenta por qué el kirchnerismo le dice tibio, timorato, pusilánime, cobarde, moderado?

Fijate la bronca que le dio a Cristina;

La pregunta es: suponiendo que el estado algún día controle Edesur... ¿cómo administra el estado kirchnerista?

Balances del primer semestre del año pasado;

IEASA (energía) pérdidas por: u$s 1.919 millones

Trenes argentinos pérdidas por: u$s 621 millones

Aerolíneas Argentinas pérdidas por: u$s 261 millones

AYSA pérdidas por: u$s 243 millones

Correo argentino pérdidas por: u$s 114 millones

Radio y TV Pública pérdidas por: u$s 58 millones

Belgrano Cargas pérdidas por: u$s 55 millones

Yacimiento Carbonífero Río Turbio pérdidas por: u$s 53 millones

Casa de la moneda pérdidas por: u$s 42 millones

Todas las empresas del estado en rojo;

Aerolíneas pierde;

Trenes pierde;

Correo pierde;

AYSA pierde;

Telam pierde;

Energía pierde;

Pregunta: ¿les importa que las empresas del estado pierdan plata?

Al contrario; les encanta;

“Hacemos obras no rentables, no tenemos la calculadora ni analizamos un balance”...

el kirchnerismo se vanagloria del déficit fiscal;

son socialistas con la guita del estado; pero son capitalistas con la de ellos;

les encanta que el estado pierda plata;

ahora bien; no le llegues a tocar una sola héctarea a Cristina en el Sur porque se pudre todo;

¿Sabes cómo se llama lo que hicieron y seguirán haciendo con intervención o sin intervención?

“Populismo energético”.

Tarifas bajas sostenidas artificialmente por subsidios pagados con impuestos;

Vos creés que no estás pagando pero estás pagando con IVA;

con inflación; con ingresos brutos; con ganancias;

mientras tanto, destruyen la generación y la distribución de energía por falta de inversión;

¿Qué es el populismo?

Pan para hoy; hambre para mañana;

¿Qué es el populismo?

El café expresso; me lo tomo y me gusta; después, me duele la panza;

¿Qué es el populismo?

Asfixiar todas las tarjetas de crédito;

¿Cuánto subieron los precios con Alberto?

+352%

¿Cuánto subió Edenor/Edesur con Alberto?

+30%

Inviable; lo barato sale caro;

¿O no, señora?