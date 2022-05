Alejandro Fantino estalló contra Alberto Fernández por el cierre del Olivosgate: “Yo no pude despedir a mi papá”

Ante la posibilidad de que el juez acepte la cifra propuesta por el presidente, Alberto Fernández, y la primera dama, Fabiola Yáñez, para cerrar la causa de la fiesta vip en Olivos, la polémica brotó. En este caso, Alejandro Fantino estalló de indignación y realizó un duro editorial en el comienzo de su programa, donde recordó su situación personal.

Concretamente, Fernández ofreció $1.600.000 y Yáñez $1.400.000 a modo de reparación por haber violado la cuarentena y organizado un cumpleaños durante ese período. El fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, aceptó la propuesta y ahora resta que sea homologada por el juez Lino Mirabelli.

Ante ese escenario, el conductor comenzó la emisión de Animales Sueltos (América TV) del martes refiriéndose a este tema. A pesar de que en la introducción remarcó que “está mal” contar cosas personales en los medios, relató la situación que vivió con su padre. “A mí se me murió mi viejo y tengo las cenizas en una cajita de madera. Me avisaron a las 2 de la mañana que mi viejo se murió en Barrio Norte. Lo fue a buscar una ambulancia. Yo era trabajador esencial y podría haber chapeado o inventado algo y hubiera llegado igual, pero no pude”, comenzó.

En esa misma línea y de frente a cámara, explicó por qué no lo hizo: “No pude y no quise. Porque te estaría cag...ndo a vos”. “No hay nada más de cobarde que lo que hizo Alberto Fernández hoy. Es muy de cobarde”, calificó sobre la oferta del mandatario.

Alejandro Fantino apuntó duramente contra Alberto Fernández

El periodista hizo hincapié en su visión de lo que representa para él cerrar la causa con dinero y detalló la cantidad de afecto que perdió el Presidente con sus actos. “Doblemente decepcionado. Se manda la cag...da, pide disculpas y después arregla”, expresó a la vez que calificó la decisión de ofrecer dinero y no aceptar las consecuencias judiciales como “pusilánime”.

Alejandro Fantino también apunto contra el fiscal Domínguez y calificó a quienes intervinieron en el proceso como “cag...nes”. “Los conceptos para mí son: poder, desconexión con la realidad y con la gente, soberbia, cobardía, decepción. La verdad duele, la decepción mata. A mí me mató por dentro algún tipo de relación que nunca tuve. Que intente arreglar con un palo 600 la fiesta, cuando yo todavía tengo la cajita de madera que dice Jorge Fantino, me da mucho asco”, se sinceró el conductor.

El padre de Solange Musse también criticó a Alberto Fernández

El papá de la joven que murió de cáncer sin poder recibir visitas de sus familiares durante la cuarentena también se mostró indignado por el ofrecimiento del mandatario.

“Es un sinvergüenza, porque otra cosa no es. En este caso la Justicia no tiene que ser igual para todos: es el que dictó el DNU, el que lo rompió y el que nos mintió. Pero la Justicia es eso, con un poco de plata lo arreglás”, disparó en diálogo con radio Rivadavia.

Sumado a esto, pidió que se someta al proceso judicial: “Que vaya a juicio por mal desempeño de funcionario público porque es el Presidente. No es una persona común en este caso”.