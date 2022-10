La crítica de Novaresio a Gabriela Cerruti tras sus declaraciones sobre “Alfa”, de Gran Hermano: “Tiene desprecio”

escuchar

Luis Novaresio cuestionó en términos muy duros a Gabriela Cerruti después de que la portavoz de la Presidencia volviera a rechazar las acusaciones que hizo un participante del reality Gran Hermano contra el presidente Alberto Fernández, acusándolo de corrupto.

La vocera presidencial se mantuvo en el ojo de la tormenta esta semana y entabló distintas polémicas no solo con miembros de la oposición como María Eugenia Vidal o Diego Santilli sino también con personajes históricamente aliados del oficialismo y del kirchnerismo en particular, como el periodista Diego Brancatelli, quien le enrostró a Cerruti: “Te creés mil y sos un error de este Gobierno”.

Además, el mismo Jorge Lanata, quien trabajó con Cerruti cuando ella tenía 20 años, no tuvo piedad a la hora de caracterizarla como funcionaria: “Cerruti no entiende que ahora es funcionaria y que dejó de ser periodista; no puede pensar como periodista, es muy desagradable escucharla con esa soberbia, me parece una lástima, ella es funcionaria y tiene que pensar en todo el mundo”, le dijo a LN+.

La contundente crítica de Luis Novaresio por la respuesta de Gabriela Cerruti al participante de Gran Hermano

Sin embargo, Novaresio sostuvo que “tampoco un periodista actúa despreciando a un colega” y agregó que, al contrario de lo que piensa Lanata, Cerruti “no está actuando como periodista tampoco: lo hace como una autoritaria, dejemos de darles vuelta, tiene un germen de desprecio por el que piensa distinto”, sentenció.

Las consideraciones de Novaresio fueron formuladas durante el pase de su programa de LN+, Buen día Nación, con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto con Marina Calabró y Débora Plager. Justamente fue Plager quien agregó que tanto Cerruti como Alberto Fernández actuaron “con mucha torpeza e impericia” en relación con la polémica con Alfa, el participante de Gran Hermano que implicó al presidente con hechos de corrupción. “Ella y Alberto están actuando en concordancia y dudo que sea una estrategia”, afirmó.

“Yo también dudo que sea una estrategia; hay que darle, como diría Jorge Asís, el derecho al fracaso o a la torpeza”, dijo Novaresio. En este punto, Marina Calabró fue todavía más contundente: “Cerruti está tan choluleada con ella misma... yo no lo podía creer: copiás tus propias declaraciones en una entrevista, me parece de un nivel de cholulismo pocas veces visto”.

Walter Santiago, también conocido como "Alfa", y Gabriela Cerruti

“A Alberto Fernández le preocupa que alguien ponga en duda su honestidad, por eso siempre buscó despegarse de Julio De Vido y de las causas de corrupción”, dijo Plager, y finalizó con una fulminante crítica al presidente: “Pero la honestidad no solo es no ser corrupto, sino cumplir con la palabra, una cosa que el presidente no ha hecho”.

