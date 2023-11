escuchar

Leonardo Fariña, el exfinancista condenado por lavado de activos en la llamada “Ruta del Dinero K”, fue detenido ayer tras ser encontrado en una financiera en la que se comercializaba dólar blue. Las imágenes del procedimiento policial mostraban valijas llenas de pesos, dólares y euros por un valor total de $537 millones; la prueba incautada formaba una montaña de billetes, lo que llamó la atención de Luis Novaresio. “Esa cantidad de fajos que se ven en las imágenes me genera algo”, dijo el conductor del programa Buen día Nación, y añadió: “Es la demostración palmaria de la inflación estrepitosa que tenemos”.

El abogado de Fariña, Roberto Herrera, aseguró que la “cueva” allanada es propiedad de unos amigos de su defendido y que él los estaba acompañando, y añadió que el imputado por lavado de dinero trabaja como asesor financiero de otras personas, pero no en el domicilio del piso 12 de la avenida Juramento al 1400, donde se encuentra la financiera, según pudo saber LA NACIÓN.

Fariña fue condenado en abril de 2021 a cinco años de prisión como coautor del delito de lavado de dinero de origen ilícito de Lázaro Báez. El tribunal que dictó la sentencia, sostuvo que la pena que le correspondía era de ocho años, pero que se reducía tres años porque este había declarado como arrepentido y aportado información que permitió el esclarecimiento de parte de los hechos investigados. Después, la Cámara Federal de Casación le bajó la pena y la dejó en tres años y medio, consignó el periodista Gustavo Carabajal. Ahora, Fariña quedó detenido a disposición del juez en lo Penal Económico N° 2, Pablo Yadarola, que lo indagará en la causa que se inició a partir de la denuncia presentada por la Dirección de Legales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), sobre “medidas precautorias por la comercialización ilegal de divisas”.

Fariña fue detenido en la tarde del miércoles 15 tras un operativo en una financiera en el barrio de Belgrano captura de video

De acuerdo con la reseña de Carabajal, Fariña protagonizó episodios confusos fuera de la cárcel, tras ingresar al programa de “arrepentido colaborador”. En uno de ellos, en 2016, el automóvil en el que viajaban sus custodios fue baleado por dos tiradores que abrieron fuego desde un vehículo que lo interceptó en La Plata. No hubo heridos a pesar de la cantidad de balazos que se dispararon.

Parte de los fajos con pesos encontrados en los dos allanamientos. Afip

“Yo no voy a defender el comercio ilegal de divisas, de ninguna manera, pero el Gobierno no puede manejar el dólar y entonces saca a la Policía para que tranquilicen el dólar libre en un momento electoral… No se sabe cuánto está el dólar, porque está ficticiamente pisado”, consideró el conductor de LN+ durante el pase con el Noticiero 8 am que conducen Marina Calabró y Débora Plager. “Pero esta cantidad de billetes la vi en Venezuela, nada más”, finalizó.