La indignación de Marina Calabró por el posteo de Dylan, el perro de Alberto Fernández: “Nos toman el pelo”

Marina Calabró criticó en duros términos la actitud del presidente Alberto Fernández tras publicar, en la cuenta de Instagram de su perro Dylan, un posteo en el que desmintió que conocía a Ariel Zapata, el adiestrador del cachorro Prócer, quien recientemente fue designado como funcionario en el ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández.

Durante el pase entre los programas 8.30 AM y Buen día Nación, que conducen Luis Majul y Luis Novaresio por LN+, la periodista se indignó con la publicación realizada en la cuenta de la mascota presidencial, donde el presidente niega haberle asignado un cargo público a Zapata.

Marina Calabró se indignó con Alberto Fernández por usar a su perro para hacer su descargo

Según publicó LA NACIÓN, el hombre había sido nombrado “con carácter transitorio” como director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo en una dependencia de la cartera que dirige Aníbal Fernández.

“Leyendo Clarín vi que decían que nombraron a ‘mi adiestrador’ en el Ministerio de Seguridad”, comienza el texto que fue publicado este sábado en el perfil de @dylanferdezok. En la foto del posteo se puede ver a la mascota del primer mandatario con anteojos frente a un ejemplar de ese diario.

La publicación en la cuenta de Instagram de Dylan, el perro de Alberto Fernández (Foto: Instagram)

“Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no. Le pregunté al profesor Romero (mi veterinario) si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez, para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor”, continúa el mensaje. Y asegura: “Yo nunca fui adiestrado. Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice ‘quedate’”.

Dylan y Balcarce, los perros presidenciales

En este punto, Majul contó que el expresidente Mauricio Macri también tenía un perro llamado Balcarce. “Sí, pero no hablaba, y este se pelea con el periodismo”, dijo Calabró.

El texto en la cuenta de Instagram que está operativa desde el 13 de enero de 2019, cuando hizo su primera publicación, el mensaje continúa: “En conclusión: pobre señor este supuesto adiestrador mío. Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo”.

Marino Calabró se indignó con la actitud del presidente Alberto Fernández

“El perro de Alberto nos mintió”, dijo el periodista Luis Gasulla, que presentó la noticia. “Es como Alberto, que vio a Lárazo Baez una sola vez”, ironizó Majul, antes de mostrar la placa con el registro de las 33 veces que ingresó el adiestrador Zapata a la quinta presidencial de Olivos durante la cuarentena.

“Más allá de esta mentira, que es evidente, nadie explica por qué Zapata, el adiestrador de Prócer, ahora es un experto que fue nombrado en el ministerio de Seguridad de la Nación”, dijo Calabró. “Nos toman el pelo”.

En este punto, Novaresio recordó que el ministro de Seguridad nacional, “Aníbal Fernández dijo que le importaba un c… lo que dijeran. ¿Saben por qué?”, preguntó a sus compañeros. “Porque tiene la suerte de trabajar en un Estado donde el mérito y los antecedentes no existen, porque un cargo como el de Zapata se concursa en todo el mundo”, finalizó.