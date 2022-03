Jorge Rial debutó en C5N y tuvo como primer invitado a Javier Milei: “No esperaba tanta repercusión”

Luego de confirmar su separación con la nutricionista Romina Pereiro (43), el periodista Jorge Rial (60) reapareció en la televisión con un nuevo desafío: ser conductor de la cuarta temporada de Sobredosis de TV (C5N). El sábado 5 de marzo fue el inicio de su primer programa y el padre de Morena (23) y Rocío (23) se mostró emocionado por emprender una nueva labor en televisión a un año de su despedida de Intrusos (América TV) y a poco más de ocho meses del final de TV Nostra (América TV).

“Bienvenidos a Sobredosis de TV cuarta temporada. Ahora puedo largar toda la voz, la estuve aguantando todo este tiempo solo para este día, para esta hora, las 21 horas”. Con estas palabras, el presentador de abrió el ciclo y expresó su felicidad ante el acontecimiento. Recordemos que es el cuarto conductor en tomar el frente del programa. En los inicios estuvo Roberto Funes Ugarte con Luciana Rubinska, luego lo siguió Juan Di Natale en compañía de Elizabeth Vernaci y ahora fue el turno de Rial.

El debut de Jorge Rial en el programa Sobredosis de TV

“Arrancamos una nueva temporada de un programa emblemático de verdad. Yo era espectador. Lo veía los sábados, los jueves, los lunes, cuando iba. Y la verdad, estar acá es bárbaro”, comentó mientras de fondo se proyectaba la característica decoración espacial del ciclo.

En ese marco, el conductor de Argenzuela (Radio10) informó que el primer invitado de la fecha era Javier Milei. “No esperaba tanta repercusión. No tanto por mí, por lo que significa el programa pero, por sobre todo, por el invitado. No sabía que se iba a armar tanto candombe”.

Antes de presentar al legislador porteño, Rial agregó: “Pocas veces vi un programa que todavía, con esta gestión nueva que me toca a mí, iba a armar tanto despelote en la previa cuando todavía no vieron nada”.

Llegado el momento de la presentación, el exconductor de Gran hermano enfatizó: “Estamos en vivo, sin red, 21:03 de la noche, capaz es raro para la gente de este lado, y para la gente del otro lado también, que se deben preguntar: ‘¿Qué hace Milei con Rial?’, y convivimos, ¿no?”, le preguntó Jorge al diputado por La Libertad Avanza una vez que se sentó en la mesa.

La cuarta temporada del programa se estrenó con la participación de Javier Milei Captura

Por su parte, Milei sostuvo: “Lo más importante de la sociedad justamente es pensar distinto, eso fomenta la división del trabajo y la cooperación social”.

Por otro lado, el legislador admitió que no suele mirar televisión debido a la extenuante agenda laboral que debe cumplir. “No te perdés de nada igual eh, pero para eso es bueno este programa, porque vas a ver todo lo que pasó en la TV esta semana”, agregó Rial.

La charla entre ambos se basó en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, con un debate que incluyó de todo: la cobertura de los medios, la difícil situación de los refugiados y el poder de las redes sociales.

Una vez que Milei se despidió, fue Lautaro Maislin el que se presentó en el piso para dar el informe de la apertura de sesiones en el Congreso. Antes de eso, los periodistas se dieron la bienvenida y el movilero le hizo una pregunta muy particular: “¿Volviste a la tele o la tele volvió a vos?”. Por su parte, el conductor sembró la duda: “No sabemos, mañana te digo”.

Lautaro Maislin acompañará a Jorge Rial con los informes semanales sobre lo que sucedió en la semana Captura Instagram

Además de ser tendencia en Twitter, Sobredosis de TV cosechó picos de 3.4 puntos de rating con el debut del periodista de espectáculos como conductor. Asimismo, el programa lideró la franja de las señales de noticias.