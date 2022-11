La simpática analogía de Martín Tetaz para describir la interna en Juntos por el Cambio: “Desde afuera nos matamos”

escuchar

Tras el tenso cruce que protagonizaron Patricia Bullrich y Felipe Miguel, el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Tetaz se refirió esta noche a la interna dentro de la coalición opositora y utilizó una simpática metáfora para describir las rispideces dentro del espacio.

“En mi familia somos pocos para las Fiestas, seremos 10 en la noche del 24 a la noche. Si vos vieras de afuera la fiesta, parece que nos matamos. Los pases de factura porque uno se olvidó el vitel toné, porque uno no quiere hacer el asado, otro no quiere hacer las cosas. Vuelan los platos, pero sin embargo somos una familia muy unida, nos apoyamos permanentemente, hay un proyecto común, en el cual estamos todos juntos. Más allá de las discusiones que vos veas de afuera, sobre eso no hay ninguna duda”, ejemplificó el legislador en LN+.

Y continuó, en relación a la coalición: “No hay ninguna duda de que este espacio que está trabajando para gobernar a partir del año que viene y para transformar la Argentina, luego, a mi me gustaría yo tengo otro criterio de cómo sumar. Siempre trato de que mis gestos y mis actitudes sumen y no resten o dividan. Pero después cada uno tiene sus perfiles”.

“Quiero concentrarme en la discusión de los problemas que tiene la gente, en cómo hacemos para resolver nosotros hacia adelante y esa fue la intención de la foto que me saqué con el expresidente Macri. Busca transmitir ese mismo mensaje. Lo que estamos bancando los radicales es mostrar la unidad, que nosotros dijimos “Juntos” y que no haya ninguna duda y si la hubo, bueno basta, la despejamos”.

El diputado resaltó la importancia de las elecciones primarias para despejar las internas dentro del espacio. “Me da tranquilidad saber que está la PASO detrás del túnel”. Y ratificó que la intención de la coalición de mantenerse unida hasta el final. “Creo que, en realidad, Juntos por el Cambio está mucho más unido de lo que muchos se imaginan. Nos ampliamos desde el punto de vista político en 2021, incluimos a otros sectores, se fortalecieron los partidos que están adentro, las disputas que se ven hacia adentro son un juego de niños comparada con la de otros espacios políticos. En la calle, la gente me dice: ‘por favor, juntos”.

En medio de la pelea interna en Juntos por el Cambio (JXC), que no tiene visos de aflojar, apareció ahora un video de un tenso reproche que le hizo Patricia Bullrich a Felipe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. “”No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, le asestó la titular de Pro al funcionario porteño cuando se acercó a saludarla en uno de los salones de la Sociedad Rural, donde Mauricio Macri presentó su libro Para qué.

El funcionario venía criticándola seguido y con dureza en los medios de comunicación. “La venía chuseando seguido y reaccionó. Patricia es así”, dijeron a LA NACION en su entorno, y desmintieron que haya tenido un coletazo durante los días posteriores.

El cruce se produjo la semana pasada, cuando el expresidente lanzó su publicación editorial. Tras el mensaje de Bullrich, Miguel intentó apaciguar los ánimos con un abrazo y una palabras al oído, pero fue en vano. La presidenta de Pro se dio la vuelta, en un intento de dar por cerrado el episodio, aunque el intercambio quedó registrado en las cámaras de los celulares que los rodeaban.

