La parodia de Pablo Rossi sobre Santiago Cafiero que sorprendió al aire: “¿Cómo, cómo? ¿Está seguro?”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respondió a las preguntas de los periodistas a la salida de la reunión que mantuvo con todo el equipo de gobierno, y que fue encabezada por Alberto Fernández.

Ahí se le consultó sobre la posibilidad de que, más allá del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, se hayan registrado más fiestas. Su respuesta fue el disparador que Pablo Rossi utilizó para parodiarlo y bromear en su programa en LN+.

“Con respecto a Olivos, el Presidente ya lo explicó, ya quedó detallado. Nosotros no encontramos más temas para agregar”, indicó el jefe de Gabinete. No obstante, un periodista consultó nuevamente e insistió con la pregunta: “No entiendo, ¿Hubo o no hubo más celebraciones?”. Sorprendido, Cafiero se hizo el desentendido y atinó a responder “No, no. No, no”.

La cámara tomó de vuelta a Pablo Rossi quien ya emulaba la expresión del jefe de Gabinete. “¿Cómo, como? ¿Hubo más fiestas? No, no, no”, parodió el periodista, revoleando los ojos y simulando confusión. Ese fue el pie que necesitó para desarrollar su opinión respecto al tema del momento.

La parodia de Rossi a Cafiero que sorprendió al aire

“¿Está seguro, Cafiero? ¿Está seguro que no lo hicieron mentir, jefe de Gabinete? Como cuando lo hizo mentir el Presidente cuando le hizo decir que la foto era apócrifa, que no había existido tal fiesta ¿Tan obligado está por las circunstancias a sostener un relato que se les ha deshilachado?”, comenzó.

“Esto ha impactado fuerte en toda la sociedad. La fiesta en Olivos ha llegado transversalmente a todos, atravesó la grieta. Se te rieron en la cara si sos macrista, radical, peronista, kirchnerista, de izquierda, liberal. No importa cuál sea tu ideología, si vivís en el campo, en la ciudad, si sos un obrero, un empresario, un profesional. Se nos rieron a todos en la cara”, arremetió.

“Se les rieron a los propios y a los ajenos. Esto es lo que todavía no pueden terminar de procesar”, continuó. Luego, detalló que el Gobierno intenta “desarmar la agenda de la fiesta de Olivos porque ha sido el escándalo más pornográfico que ha tenido la política en muchísimos años”.

Para cerrar, expresó sus dudas respecto a cómo todo esto afectó “la psiquis del votante” y que no sabe cómo repercutirá en las próximas elecciones. Por último, volvió a hacer hincapié en su indignación y sentenció: “Ahora, que todos en mayor o menor medida nos hemos sentido usados, no cabe ni la menor duda”.

LA NACION