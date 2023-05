La mirada de Ernesto Tenembaum tras el anuncio de Cristina Kirchner: “Somos testigos del lento ocaso como figura política”

escuchar

Cristina Kirchner declinó su candidatura al máximo cargo constitucional mediante una carta en la que explicó las razones por las cuales no competirá en la próxima elección. “No voy a entrar en el juego perverso”, dijo la actual vicepresidenta. Para Ernesto Tenembaum, la decisión de la vicepresidenta no solo la ubica en un “lento ocaso como figura política” sino que además hace que cualquier referente del peronismo que quiera postularse no tenga la fortaleza política necesaria para construir su candidatura, ya que será un “second best” (segundo mejor).

“No se puede ser taxativo en estas cosas porque las vueltas de la historia a uno lo sorprenden, pero pareciera que estamos siendo testigos del lento ocaso de Cristina Kirchner como figura política”, dijo el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? en Radio con Vos.

La vicepresidenta ratificó este martes que no se postulará y argumentó que su decisión está basada en dos razones principales: la injerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la política económica nacional, y la “proscripción” latente que resolvería la Corte Suprema de Justicia ante su eventual candidatura.

En este sentido, Tenembaum afirmó que “si no sos el candidato, tu influencia en la política y tu capacidad de gobernar se va apagando, se va atenuando y va siendo cada vez menor”, y añadió que, de hecho, “puede incidir en la designación de un candidato, pero no puede oponerse (a uno nuevo), cosa que antes pasaba”.

El conductor de Radio con Vos dijo que Cristina Kirchner hace 12 años que no se presenta como candidata a presidenta, y que para la próxima elección tendrá 74 años: “O sea, difícilmente tengan en ella un referente porque lentamente su retirada va a generar otra dinámica, así como la generó cuando designó a Alberto Fernández”.

“Me impresiona mucho que el peronismo que yo conocí, que estaba lleno de gente ambiciosa y hambrienta, como Eduardo Duhalde, Carlos Menem o Néstor Kirchner, en estas condiciones se hubiera hecho una fiesta para pelear y asumir, y eso hoy no se ve y me impresiona la falta de cambio dentro del peronismo; no se ve un personaje con hambre que trascienda a nivel nacional. Cristina misma lo hubiera hecho, pero ahora uno ve como un vacío”, analizó.

Sobre su argumentación para declinar su candidatura, dijo que “no es cierto” que un acuerdo con el FMI provoque que “no haya democracia económica”, ya que este mismo problema lo tendrá cualquier otro candidato del peronismo.

En cuanto a la idea de “proscripción” que determinaría la Corte Suprema de Justicia si ella fuera candidata, dijo que es una “suposición”. “Sostener que el peronismo está proscripto cuando está en el poder, en el Gobierno y gana en las provincias no me parece que sea un razonamiento que tenga que ver con lo que pasó, pero es su explicación y es eso lo que piensa”, subrayó.

Y se preguntó: “Si la decisión, como ella dice, estaba tomada el 6 de diciembre, ¿por qué la dejaron correr tanto en lugar de construir candidaturas fuertes? Desde diciembre para acá, el peronismo perdió 6 de los 12 meses que tenía para construir una candidatura”.

“¿Qué fue lo que hizo que se generara una situación de ‘cristinadependiente’ que hace que cualquiera que se presente hoy sea un candidato ‘second best’, porque no ella no se presentó”, agregó.

“Si la idea es ‘queremos que sea ella porque si no cualquiera que no sea Cristina es de segundo nivel’, el que se presente ahora va a ser de segundo nivel”, razonó Tenembaum, y finalizó: “La responsabilidad es del peronismo, de los candidatos que no aparecen y de Cristina que deja que corra el operativo clamor, porque lo organizaba La Cámpora y su hijo (Máximo Kirchner), y después lo desmiente”.

