“¿Yo estoy careta?”: L-Gante le explicó a Eduardo Feinmann el significado de la frase

L-Gante pasó por el programa de Eduardo Feinmann en LN+ y, en una extensa entrevista, habló de todo: su historia personal, su vínculo con la marihuana y el arrollador éxito en el que se convirtió su carrera musical. En un momento de la entrevista, Elian Ángel Valenzuela -tal como es su verdadero nombre- le explicó al periodista el significado de algunos términos que aparecen en sus canciones, como qué es “estar careta”.

Durante la charla, el vocalista se refirió a su relación con el consumo de marihuana y subrayó que, una de las cosas que más le critican tiene que ver con su referencia al cannabis. “Con 15 años arranco con las drogas. Ya tenía bien en claro lo que era el alcohol y la marihuana”, relató, aunque aclaró que luego se alejó de todo eso porque “lo hacía perder el tiempo”. “Antes me gustaba. Hoy en día la sigo teniendo por el estrés. Cuando llego a casa relajo, mente en blanco y nos centramos en el hogar. A mí la marihuana me brindó la inspiración, la uso porque me relaja para bajar el estrés”, contó Valenzuela.

El diccionario de L-Gante

Más adelante, durante la charla que mantuvo con Feinmann, L-Gante explicó qué es “estar careta”, una expresión que aparece en sus letras.

“En el camino [al canal] frené y me fumé una sequita y dije no, quiero estar careta con Feinmann”, comenzó el cantante. En ese punto, el periodista lo detuvo. “¿Yo soy un careta?”, consultó el conductor. “No, careta se le dice a cuando estás sin haber fumado. Hoy no fumé casi en todo el día”, manifestó L-Gante. “O sea, yo estoy siempre careta, Jony Viale también, ¿no?”, preguntó a su colega. Luego, el vocalista se refirió a los hábitos del hijo de Mauro Viale. “¿No fuma, no toma vino, nada? Entonces si”, respondió.

En otro momento de la entrevista, Eduardo Feinmann hizo referencia a las declaraciones de María Eugenia Vidal sobre esta temática. Tras exhibir el fragmento de la entrevista en la que la exgobernadora se refiere al consumo del cannabis en distintas clases sociales, L-Gante consideró: “Para mí está de más decir la ubicación, un narco puede estar en cualquier lado. Palermo y las villas para mi es lo mismo. Yo vengo de la villa y voy a Palermo pero vi poca gente de Palermo yendo a la Villa”, señaló. “El problema que ella [María Eugenia Vidal] no logró decirlo y es que te podés fumar un porro pero el problema es el tráfico. Yo no tengo una enfermedad que me diga que lo tengo que usar, pero por confusiones como esta no pueden hacerlo legalmente”, cerró.

