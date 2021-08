Luis Majul, sobre el Gobierno: “Son personas incoherentes, capaces de decir un día una cosa y otro día otra”

“No es Laura Radetich. No es un grito o un hecho aislado. Es también Cristina [Kirchner] con su abuso de poder”, comenzó Luis Majul su editorial en +Voces (LN+). El día estuvo teñido de la polémica protagonizada por la docente afín al kirchnerismo que increpó a un alumno en una escuela técnica de La Matanza y, a los gritos, culpó a Mauricio Macri de la crisis económica de la Argentina.

De eso se valió el periodista para encausar su exposición de la jornada. Luego de recordar el video de la profesora, empezó a repasar distintos hechos -con algunas similitudes- protagonizados por funcionarios del gobierno actual.

Laura Radetich es Cristina y Alberto. El editorial de Luis Majul

“No es solo una profe un poco sacada. Es Kicillof y Gollán hablándole a los runners y a los que no piensan como ellos en forma violenta y despreciativa. No es un episodio fuera de contexto, es un ejemplo de una fuerza política completa defendiendo una mentira y adoctrinando a los niños sobre un hecho que no sucedió”, afirmó.

“Es Máximo Kirchner con un discurso demasiado peligroso. Es Mario Secco interrumpiendo una sesión de la legislatura porque no le gustaba un proyecto de ley. Es también el propio presidente, siempre con el dedo levantado por miedo a perder votos de su base electoral. Es un jefe de Estado faltando a la verdad”, añadió también.

Su análisis continuó y luego repasó las declaraciones de más personas vinculadas al oficialismo pertenezcan directa o indirectamente a la administración nacional. Uno de los apuntados fue Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Mohsen Rezai, vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán y uno de los presuntos autores del atentado a la AMIA.

“No es Laura Radetich”, volvió sobre sus palabras. “Es el kirchnerismo y sus aliados. Es una fórmula contra natura solo para volver al poder. Son personas incoherentes, capaces de decir un día una cosa y otro día otra”, finalizó Luis Majul su editorial del día de hoy.

LA NACION