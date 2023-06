escuchar

Las crisis internas que se han desatado tanto en el oficialismo y su Gobierno como en la oposición de Juntos por el Cambio parecen beneficiar electoralmente a Javier Milei, el único precandidato presidencial que se ha posicionado como un “outsider” de la política tradicional, coinciden los analistas. Este argumento fue analizado este martes por Luis Novaresio, Marina Calabró y Luis Majul, para quienes el fundador del partido de extrema derecha La Libertad Avanza adolece de serias “contradicciones” en su hipotético plan de gobierno.

“A Patricia Bullrich, que es muy competitiva, y a Horacio Rodríguez Larreta también, les está quitando votos Javier Milei. ¿Pero cómo se le pelean los votos a Milei? En la campaña, le van a pelear los votos planteándole las contradicciones que tiene; por ejemplo, mucha de la gente que capta en su armado político son parte ‘de la casta’, son puros de toda pureza”, comenzó Majul en el pase del noticiero 8 AM con Buen día Nación, el programa de Novaresio.

Luis Majul habló de “las contradicciones” de Javier Milei que sus adversarios podrían usar para pelearle los votos

“Lo dijo Andrés Malamud: ‘Milei es la casta financiera’, ¿o no? En la semiología de Milei, él mismo es casta; odio esa palabra que alude a las siete clases sociales que tiene la India y que no tiene nada que ver con nosotros. Pero dicho esto, él forma parte de la casta, no viene de ser extraterrestre, viene de una estructura que forma parte de los círculos rojos de este país”, afirmó Novaresio, quien este lunes entrevistó para su ciclo +Entrevistas de LN+ a Ramiro Marra, el candidato mileirista a jefe de gobierno porteño.

+ Entrevistas - 5 de Junio 2023

En ese sentido, Majul dijo que “también hay contradicciones en la gente que está con él; Milei dice que no le molestaría que se comercie con órganos. Y Victoria Villarruel (candidata a vicepresidenta), dice no, de ninguna manera esto se va a hacer. Tampoco está en la plataforma de campaña. Y Milei encontró un resquicio para decir que hay cosas que piensa personalmente, pero que su fuerza política no las piensa, entonces como ‘somos librepensadores, yo arropo a la gente que se me antoja, y todos los demás son ratas y traidores’. ¿Ahí no hay contradicción?”, preguntó Majul.

En ese punto, citaron las declaraciones de Marra “que se desmarcó de la venta de órganos, el matrimonio igualitario y el aborto legal; dijo que eso era un debate filosófico de Milei”, contó Novaresio. “Ellos te van cambiando los argumentos. Dicen, ‘nosotros somos un espacio de ideas, no un rejunte’, ¿pero Ricardo Bussi no es un rejunte en Tucumán? Y al Dipy no lo llama por pureza de ideas: cada uno acomoda los argumentos”, explicó Majul.

Sin embargo, Marina Calabró compartió un pensamiento disruptiuvo que inquietó a todos: “Todo esto, al votante de Milei, no le importa nada”, dijo y subrayó: “Viste cuando los analistas, en los Estados Unidos, decían que a Donald Trump, como le iba muy bien, lo podían pescar pegándole a una abuelita en un esquina y a nadie le iba importaba nada… Bueno, hay algo en la construcción de liderazgo carismático de Milei y de haber golpeado el ideario con dos o tres ideas fuerza, que hace que todo lo demás sea ruido, es una intuición”.

Sobre el final, Novaresio estableció una serie de multicausales que explicarían el voto a Milei: “Hartazgo; delegación en un papá que tiene poderes mágicos; algún sector del liberalismo convencido, como lo tuvo Álvaro Alzogaray en 1983, y la crisis del sistema de representación. Milei encarna a esa reforma del sistema y la capitaliza muy bien”, analizó el periodista.

“Si vos creés en los platos voladores, decime dónde viste uno, hacia dónde va y donde está registrado”, ironizó Majul, y cerró: “Porque, perdón, hasta que no lo vea, no lo voy a creer”.

