Jorge Lanata volvió a la TV con la última temporada de PPT y estuvo acompañado por Elba Marcovecchio: “Está mi mujer”

Este domingo, el periodista Jorge Lanata dio la bienvenida al primer programa de la temporada 12 de Periodismo Para Todos (PPT, eltrece), que dará fin al ciclo que conduce desde 2012. El conductor contó con la presencia de su pareja, Elba Marcovecchio en el plató y no dudó en presentarla ante las cámaras: “Está mi mujer”, anunció, mientras la abogada saludaba sonriente a cámara. Asimismo, realizó un filoso análisis de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

“En 20 días, comienza la campaña con el anuncio de los candidatos. Se vienen semanas de un bombardeo infernal, con políticos coucheados, eslogans previsibles y avisos emotivos”, comenzó la introducción el conductor del ciclo, Jorge Lanata, en el primer programa del año de la temporada número 12, que se enfocará en este tema. “El voto, se sabe, tiene más que ver con la emoción que con la persona”, agregó.

Jorge Lanata regresó con PPT y contó con la compañía de Elba Marcovecchio

Lanata aterrizó con varias novedades. Este ciclo, a diferencia de los de los últimos cuatro años, se emitirá en directo y contará con la participación de Luciana Geuna y Maru Duffard para presentar informes fijos, quienes anteriormente aparecían solo en ediciones especiales. En tanto, se sumaron también al equipo Manuel Jove, Cecilia Boufflet y Jessica Bossi.

Maru Duffard y Luciana Geuna formarán parte de PPT Instagram: maruduffard / geunaluciana

El periodista se centrará principalmente en las Elecciones Presidenciales 2023, cuyas PASO se celebrarán el próximo 13 de agosto. “Nadie sabe qué puede pasar y, si el ballotage es Juntos por el Cambio - [Javier] Milei, aquel viejo reclamo de 2001, que se vayan todos, fue llegando subterráneo hasta hoy”, sentenció en su inicio. “Hay gente cansada de los políticos y los re entiendo. ¿Sabés qué? Yo también estoy cansado de los políticos”, profundizó.

Y siguió: “También hay gente que está cansada de la democracia y ahí los entiendo, pero no estoy de acuerdo. La mitad de este país es pobre y, cuando tu problema es comer, no existe la república ni la división de poderes, hay otras prioridades”.

Lanata: “El Gobierno está en descomposición”

Jorge Lanata dio la bienvenida a su primer programa del año con un discurso filoso hacia las elecciones presidenciales de 2023. “El Gobierno está en descomposición, Alberto dejó de ser presidente hace rato”, manifestó. “Lo único que lo mantenía ahí era la ficción de que podía seguir candidato. Ahora, ya ni siquiera le sirven café. El país hoy está manejado por Cristina [Fernández de Kirchner] y por [Sergio] Massa, y su objetivo es llegar a agosto”.

En cuanto al resto de candidatos y al escenario general, señaló:” Wado [de Pedro], de ganar, sería un nuevo Alberto. Otro títere. Cristina busca a alguien que la obedezca a ciegas. Axel [Kicillof] se niega a salir de su zona de confort. El Banco Central no tiene un mango. Si Milei es el más votado de las PASO, que es lo que va a pasar, y el fantasma de la dolarización hace que la gente salga a reventar los precios, el Central no podría parar la corrida porque no tiene dólares”.

A modo de conclusión, el periodista apuntó: “Así se termina el Gobierno del hombre común, que salía a pasear a su perro”.

LA NACION