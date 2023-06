“Menjunje amébico”: la frase de Patricia Bullrich sobre las internas en Juntos por el Cambio que sorprendió a Majul y Novaresio

escuchar

Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales propusieron ampliar la coalición de Juntos por el Cambio con la incorporación del gobernador de Córdoba, el peronista Juan Schiaretti. Esto generó una nueva disputa interna en el espacio y la primera que salió al cruce fue la precandidata presidencial Patricia Bullrich, quien rechazó la idea, volvió a afirmar que ella está “con el cambio” y definió lo que quieren hacer como un “mejunje amébico”.

La palabra “amébico” llamó la atención de los periodistas de LN+ mientras realizaban el pase de programas entre el noticiero 8 AM que conduce Luis Majul y Marina Calabró con Buen día Nación a cargo de Luis Novaresio. “No sé si desde el contexto del voto puro le conviene a Horacio Rodríguez Larreta”, dijo el también presentador de La Cornisa, y su colega recordó una frase de su editorial: “Todos trabajan para Milei”.

“Es eso Luis, aunque se vistan de progresistas están laburando para Milei; y además Patricia Bullrich tiene razón, ¿cómo es que Larreta y Morales se arrogan el derecho de representar a Juntos por el Cambio y dicen ‘ahora entra Schiaretti’? Es un atropello anunciar esto siendo que quieren ser institucionalistas. Y además no se entiende, ¿Larreta está con Luis Juez en Córdoba, pero con Schiaretti en la Nación?”, preguntó Novaresio.

Como informó LA NACIÓN, este lunes los presidentes de las cuatro fuerzas que componen a Juntos por el Cambio se reunirán para discutir el futuro de la coalición de cara a la fecha de cierre de alianzas: estarán presentes Morales, jefe de la UCR y gobernador de Jujuy, y los presidentes de Pro, Federico Angelini; de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; y Miguel Ángel Pichetto, excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019. No estarán los precandidatos presidenciales de Pro ni el fundador del partido, Mauricio Macri, quien coincide con Bullrich en rechazar la posibilidad de permitir el ingreso de Schiaretti.

“No se sabe si fue adrede o no, pero lo concreto es que empioja la elección”, afirmó Marina Calabró sobre la propuesta de Rodríguez Larreta. “¿Qué es Juntos por el Cambio? Van a incorporar al heredero de José Manuel De la Sota, más peronista que el peronismo, que alambró Córdoba para que no entre el kirchnerismo. ¿Eso es Juntos por el Cambio?”, preguntó Novaresio y añadió: “Tiene razón Bullrich. No los logro entender”.

“Ya están diciendo que, si sigue el ruido, Patricia Bullrich y Javier Milei van a terminar juntos. ‘Si nos obligan a un acuerdo que no queremos, iremos por afuera’, dicen. La realidad de Juntos por el Cambio está muy compleja. Pero en economía no están lejos y piensan todos lo mismo”, consideró Majul.

En este punto, el conductor de La Cornisa, retomó la frase de Bullrich, quien estuvo presente en su programa del domingo por la noche: “Yo voy al cambio, no se vuelve a sufrir la continuidad o el cambio; yo voy al cambio. En este mejunje amébico no me meten”.

“Juntos por el Cambio no puede ser una ameba sin forma”, añadió la precandidata y aseguró que va a luchar para que “Juntos por el Cambio no se transforme en una frustración más en la vida de los argentinos”.

“Uno va por la calle y le dicen, ¿qué hacés ‘amébico’?”, bromeó Majul, pero desde la producción del programa lo corrigieron: lo correcto debería ser “amebiano”, según la Real Academia Española.

