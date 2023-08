escuchar

Los empleados del sector privado que reciben salarios menores a $ 400.000 percibirán una suma fija de $ 60.000 que se pagará en dos cuotas mensuales, de acuerdo a lo anunciado por el ministro de Economía y candidato presidencial oficialista Sergio Massa. Sin embargo, frente a las dudas que plantearon algunos empresarios, que no estarían en condiciones de pagar este bono, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, dijo que habrá multas para quienes no lo abonen y manifestó que se apoyarán en los gremios para la fiscalización.

“A los gremios los va a tener que ir a buscar a la baticueva, que es el lugar donde se escondieron, porque hace cuatro años que no hacen nada”, consideró en este sentido Luis Majul durante el pase del Noticiero 8 am que conduce con Débora Plager y Marina Calabró con el programa Buen día Nación, momentáneamente a cargo de Pablo Rossi hasta el regreso de Luis Novaresio, que se emite por la pantalla de LN+.

“Los sindicatos hicieron cero paros en estos cuatro años; ¿Un paro de Roberto Baradel a Axel Kicillof? Noooo”, exclamó Majul y añadió: “La Argentina tiene que estar en el Récord Guinness. Que un ministro de Economía con una inflación proyectada del 150 % sea candidato a presidente tiene que figurar en el libro Guinness; y que los gremios que más paros les han hecho históricamente a todos los gobiernos, le hayan hecho cero paros al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner también tiene que estar en el libro Guinness”.

El bono de $60.000, la cultura antiempresaria y el ADN del kirchnerismo

La ministra Olmos remarcó que habrá penalidades para las compañías que no otorguen el bono, que deberá ser abonado en dos cuotas de $30.000 cada uno. “[Si no pagan] tienen una infracción. Van a tener que pagarlo y, encima, multa”, advirtió la funcionaria. “Esto es lo más anti empresario que hemos escuchado del Gobierno, porque llamar a los gremios a tomar medidas porque los empresarios no quieren pagar el bono es el ADN del kirchnerismo”, manifestó Plager.

En este punto, intervino Pablo Rossi con una dura crítica al ministro/candidato: “Massa que está quemando las naves y poniéndose de sombrero su historia. La única coherencia que tenía Massa era su sesgo de entendimiento con algunos empresarios amigos; tenía una idea más promercado que el resto del kirchnerismo”. Y añadió: “Pero a Kelly Olmos le faltaba esto para la frutilla del postre: ‘El que cobre el bono no podrá comprar dólares’”.

“Es la ignorancia supina de la tía Kelly Olmos. El argentino se está dolarizando sin plan de dolarización. El argentino huye del peso, ellos admiten que están reventando al peso pero te dicen ‘ojo, no podés comprar dólares’”, criticó Rossi.

Y finalizó: “Massa ignora al presidente Alberto Fernández, y Cristina Kirchner ignora a ambos, escondida; y, pese a todo, esta gente tiene aproximadamente el 27 % de los votos. Hay gente presa de su historia peronista sin poder ver el resultado del desastre”.