Luis Majul: “Massa, Grabois y la mentira permanente”

En su columna de LN+, Luis Majul habló sobre los dos precandidatos presidenciales de Unión por la Patria, Sergio Massa y Juan Grabois. En su comentario, el periodista analizó las promesas de campaña que realiza el ministro de Economía y se refirió al dirigente social y las declaraciones sobre su competidor en la interna oficialista.

La editorial de Luis Majul del 19/7

A continuación, la columna completa de Luis Majul:

El peronismo en campaña tiene un grave problema: no puede atraer ni un voto si sus candidatos no mienten descaradamente. Y como mienten tanto y de manera tan obvia, tampoco ganan votos, sino que acumulan memes, o videos que los ponen en ridículo.

Massa se ha “cristicamporizado” en medio de una incierta negociación con el FMI. Y Grabois, por su parte, se está pareciendo cada vez a Massa, e inclusive a Alberto Fernández, porque dice una cosa un día y a la mañana siguiente sostiene todo lo contrario.

Massa no puede hablar de precios, de inflación o del dólar porque sería como pegarse un tiro en los pies. Argentina es el cuarto país del mundo con más inflación en alimentos y también el que más depreció su moneda: el 33 por ciento desde enero de este año. Por eso cuando sale de rotation no tiene más que ofrecer que miedo. Por eso para hablar de inseguridad en la provincia más insegura de la Argentina, donde gobierna Axel Kicillof, no le queda otra que echarle la culpa a los jueces y a los fiscales.

Pero lo de Grabois es más patético todavía. Porque para saciar su ambición de dinero y de poder, se subió el precio hasta límites inimaginables, jurando en público que jamás votaría a Massa, a quien llamó mentiroso, cagador y vendepatria.

Sin embargo, cuando Cristina y Máximo le advirtieron que no lo pusieron para eso, se dio vuelta como una campana y hablo de la ética de la responsabilidad, para advertir que si pierde en la interna le pedirá a su gente que vote al mentiroso, cagador y vendepatria que hasta hace cinco minutos no estaba dispuesto a apoyar.

El dirigente social Juan Grabois en +Entrevistas

Desesperado por el voto joven, puede hablar bien o mal de Javier Milei, de acuerdo al interlocutor. Escondido debajo de la sotana del Papa, hay días que se siente un enviado de Dios en la Tierra, y le grita desaforado, al presidente, en la cara “para qué mierda te pusimos”. Como se cree el dueño de la verdad absoluta, se transforma en un energúmeno cuando un periodista o una periodista le hace la pregunta correcta.

Pero Cristina y Máximo lo agrandaron tanto, que ahora este machirulo de cuarta les pide cada día más, y se enoja cuando la mamá y el hijo lo terminan apoyando a Massa. En el medio de tanta mentira quedamos vos y yo, y los pobres y laburantes a quienes dicen representar.