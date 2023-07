Luis Majul reveló cómo fue su tenso encuentro con Juan Grabois: “Deshonesto y mentiroso”

escuchar

Luis Majul se cruzó en duros términos con el precandidato presidencial de Unión por la Patria Juan Grabois en un estudio de televisión y, si bien el intercambio no salió al aire ni terminó en un episodio de violencia, el periodista se encargó de aclarar qué fue lo que pasó.

“Me lo crucé y le dije en la cara: me parecés deshonesto intelectualmente y un mentiroso”, contó el conductor del noticiero 8AM durante el pase con el programa Buen día Nación de Luis Novaresio, que se emite por la pantalla de LN+.

En ese punto, Novaresio quiso saber si la conversación había terminado bien, pero Majul aclaró que no: “Todo mal. Me vino a saludar como si fuéramos amigos y le dije: ‘No tengo que saludarte a vos ni aparentar que soy tu amigo porque sos deshonesto, y mentiroso’”. Y agregó: “Decís que Sergio Massa es un vendepatria y ahora decís que por ética de la responsabilidad lo vas a votar. Y revisá bien los papeles de tus cooperativas porque estás flojo de papeles”.

El precandidato a presidente Juan Grabois

La referencia de Majul a las críticas de Massa quedaron plasmadas esta semana, cuando Grabois dijo que hay “una parte del círculo rojo que lo que está buscando es una estabilización conservadora y que no quiere a [Patricia] Bullrich, sino que quiere a [Horacio Rodríguez] Larreta o a Sergio Tomás [por el ministro de Economía]”. Al ser consultado si ellos son los candidatos del establishment, el dirigente aseguró: “No me cabe la menor duda”.

“El sistema es muy poderoso. Y está buscando una estabilización. Y hay un sector de compañeros que está con una actitud conformista, que no apoyó a Wado de Pedro como precandidato a presidente con el argumento de que no era un buen candidato y es un excelente candidato”, afirmó.

El dirigente social suele entablar discusiones polémicas con políticos y periodistas, pero esta vez Majul no lo permitió. “Como está debajo de la sotana del Papa, no está acostumbrado a que le digan mentiroso, deshonesto y chanta. Pero yo no le quiero contestar, porque ya le contestó Diego Bossio, que tampoco es santo de mi devoción. Se están peleando el hambre con las ganas de comer”, afirmó el conductor de La Cornisa.

Luis Majul reveló cómo fue el tenso encuentro con Grabois: "Sos un deshonesto"

“Yo solo quiero recordar quién es Juan Grabois, el mismo que ante una pregunta de nuestra colega Cristina Pérez, la insulta de arriba abajo como buen machirulo y maleducado, así que venir a un programa que yo esté conduciendo, acá o en otro lugar, no ha lugar, no es un tema de debate, no me importa conversar con vos”, lanzó Majul.

Y finalizó: “Sos deshonesto, te quedás con bancas de funcionarios y con planes sociales, y cuando se te escapa alguna ventajita, extorsionás a quien sea”.

