Luis Majul reveló cuál era su pregunta de cabecera y denunció que varios periodistas se la copiaron: “Me rindió”

A principios de los años 90, cuando un joven Luis Majul debutó en televisión, primero como columnista y luego como conductor de programas políticos de opinión, se hizo conocido por una pregunta que con el tiempo se convirtió en su marca de estilo: “¿Tenés miedo?”

Casi treinta años después, el conductor del noticiero 8.30 AM de LN+ que hizo sus primeras armas en el periodismo gráfico en el diario La Razón de Jacobo Timerman, recordó su pregunta de cabecera cuando hacía entrevistas y denunció con ironía que varios periodistas se la copiaron.

“La pregunta ‘tenés miedo’ me rindió y le agradezco a todos, y después encontré a muchos que la hacían en medio de una entrevista, no se si Luis Novaresio la hacía, pero preguntaba algo parecido”, señaló Majul durante el pase del programa que conduce junto a Marina Calabró y Débora Plager con Buen día Nación, el magazine de Novaresio.

“El otro día Mirta Legrand dijo que le preguntaría a Cristina Kirchner, ¿tenés miedo? Y dije, es Majul”, recordó Calabró. “Lástima que no es como Sadaic que cobrás derechos de autor cada vez que repiten una canción”, comentó Plager. “Tendrías que registrarla, es como el ‘Si querés llorar, llorá’, de Moria Casán”, aconsejó su compañera.

Marina Calabró se divirtió al recordar que Mirtha Legrand admitió que le preguntaría a Cristina Kirchner -si pudiera entrevistarla-: "¿Tenés miedo?", la frase de cabecera de Majul Gentileza América

“Hablando de registro, el Gobierno tendría que registrar un nuevo eslogan: figuritas para todos”, intervino Majul con ironía y cambió al tema sobre el insólito faltante de figuritas del Mundial que se convirtió en una cuestión de Estado.

Luis Novaresio: “Tombolini tuvo contacto estrecho con Alberto Fernández”

El tema de la escasez de figuritas del Mundial llegó hasta las más altas esferas del gobierno nacional y la Secretaría de Comercio a cargo de Matías Tombolini se reunió con representantes de la empresa y de los kiosqueros para buscar una solución al faltante de los stickers más buscados por grandes y chicos.

Representantes de los kiosqueros junto a los dueños de Panini e integrantes de la Secretaría de Comercio

La difusión de esta reunión generó un gran malestar en medio de los graves problemas de inflación y suba de precios que atraviesa el país, y fue duramente criticada por los periodistas de LN+. En un país con innumerables problemas, ocuparse del faltante de las figuritas del mundial podría parecer una escena sacada de una película cómica. En ese sentido, Novaresio dijo que tenía “miedo” de que el presidente, Alberto Fernández, “contagiara”. “Tengo miedo que Matías Tombolini haya tenido un contacto estrecho con el Presidente. Estoy buscando una explicación”, dijo Novaresio.

“Alberto Fernández está enajenado y no está bien, que se vaya a tocar la guitarra, elogie a Venezuela y Cuba, no me sorprende, no espero nada del Presidente, no está en condiciones. Pero Matías Tombolini es un tipo inteligente, pero para mi tuvo contacto estrecho con Alberto Fernández y lo contagió, porque si no hay explicación”, finalizó.