Luis Majul reveló lo primero que hizo Lázaro Báez por Néstor Kirchner: “Era un apretador profesional”

Después de que el fiscal Diego Luciani continuara con la segunda parte de su alegato que incrimina a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como presunta líder de una asociación ilícita, en el marco del juicio oral por la denominada causa “Vialidad”, Luis Majul reveló que, cuando Néstor Kirchner gobernaba Santa Cruz, Lázaro Báez le aportó información sensible con el nombre de todos los empresarios deudores de esa provincia patagónica.

El dato lo aportó el periodista durante el pase del noticiero 8.30 AM que conduce junto a Débora Plager y Marino Calabró con el programa Buen día Nación que lidera Luis Novaresio y se emite por la pantalla de LN+. “No estamos hablando de un empresario corrupto; estamos hablando de un sistema de enriquecimiento ilícito que era para Néstor y Cristina Kirchner”, consideró Plager, en relación al tema que fue portada de todos los medios nacionales en las últimas horas: el durísimo alegato del fiscal Luciani contra la vicepresidenta Kirchner.

En este sentido, el fiscal explicó cómo fue posible que Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, recibiera una lluvia de licitaciones en tiempo récord, y afirmó que hubo “un direccionamiento grosero e inadmisible y una falta total de control” y que “era imposible que se permitiera si no fuera porque la orden venía de lo más alto del Poder Ejecutivo”, explicó el funcionario del Ministerio Público Fiscal.

Luis Majul reveló lo primero que hizo Lázaro Báez por Néstor Kirchner: "Los apretaba"

“No es que hicieron un negocito: lo que dice el fiscal es que se extiende en el tiempo”, describió Majul, y aportó una información desconocida sobre el inicio de la relación del entonces gobernador Kirchner con el cajero bancario Lázaro Báez. “Hay un dato que pocos conocen que quiero aportar. Fue cuando Néstor dijo ‘este es mi hombre’, por Lázaro Báez. ¿Sabés lo que hizo Lázaro por Néstor? Es muy interesante”, contó Majul.

“Él trabajaba en el Banco de Santa Cruz y tenía la lista de los deudores del banco, y le dijo, con la lista, ‘tomá Néstor, a todos estos los podés apretar’. Y después salían solicitadas apoyando en los diarios al gobernador Néstor Kirchner, firmadas por los mismos deudores”, prosiguió el también conductor de La Cornisa y +Voces.

“Los mismos tipos que debían plata apoyaban después al gobernador de Santa Cruz; es decir, Lázaro era un apretador profesional, puso a disposición de Néstor Kirchner una lista para apretar, así fue cómo se convirtió en ‘su hombre’. Y por eso, en mayo de 2003, cuando Néstor asume la presidencia de la Nación, Lázaro funda Austral Construcciones, cuando no sabía ni lo que era un ladrillo”, afirmó.

Luciani, sobre Néstor Kirchner y Lázaro Báez: "No solo eran amigos; también eran socios comerciales"

Fiscal Luciani: “Hubo un direccionamiento grosero e inadmisible a favor de Báez”

Como informó este martes LA NACIÓN, en la segunda parte de su alegato, el fiscal Luciani se refirió a una serie de licitaciones firmadas en 2006. Una de ellas era la pavimentación de la Ruta 238, tramo Comandante Piedrabuena-Estancia La Julia. Mostró una hoja del expediente de la licitación de esa obra y señaló que “la competencia era una ficción”: se habían presentado las empresas de Lázaro Báez junto a la firma Gotti (que luego fue absorbida por Austral Construcciones) y la empresa Petersen, Thiele y Cruz, esta última como un “gesto de cortesía”, para hacer ofertas por montos mayores y quedar descalificada.

En este sentido, fue Marina Calabró quien recordó que Austral Construcciones “se fundó con un capital inicial de $ 3000 pesos” apenas Néstor Kirchner asumió la presidencia. “Por eso el eje de Luciani no solo está en las cuestiones de precios y sobreprecios, sino también en la incapacidad operativa para la realización de las obras que les adjudicaban: no se cumplían los plazos, no había capacidad técnica, no podían mostrar resultados de eficiencia, y nadie controlaba nada”, concluyó la periodista.