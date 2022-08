Baby Etchecopar apuntó contra Mario Pergolini: “Mirá lo que era y lo que es”

Durante una entrevista radial, en la que opinó sobre diversos temas, Baby Etchecopar apuntó contra Mario Pergolini. El conductor cuestionó al fundador de FM Vorterix por su responsabilidad en la cámara oculta que se le realizó al cirujano plástico Alberto Ferriols en la que se lo veía ofrecerle sus servicios a una paciente a cambio de sexo. El periodista fustigó al empresario por no haberle pedido perdón a Beatriz Salomón, entonces esposa del médico, quien siempre señaló al exvicepresidente de Boca Juniors como el principal responsable de los problemas que le trajo aquella denuncia periodística. De hecho, le inició una demanda que se extendió durante más de una década.

“Pergolini, mirá lo que era y lo que es: ¿Quién es Pergolini? Todavía no le pidió perdón a la memoria de Beatriz Salomón, se escondía como una rata cuando la turca lo iba a buscar”, afirmó Etchecopar en diálogo con el programa Pasa Montagna (Radio Rivadavia), que conduce Pablo Montagna.

Baby Etchecopar apuntó duro contra Mario Pergonili

“Yo en lugar de él hubiera pedido disculpas. Es más, yo en lugar de él, no hacía la nota. La fusilaron: cáncer, se murió”, agregó con dureza el conductor de Baby en el Medio (Radio Rivadavia), vinculando la enfermedad que atravesó la actriz con la angustia que le causó la cámara oculta que realizó el programa Punto Doc, producido por Cuatro Cabezas, cuyo creador fue Mario Pergolini.

En otro tramo de la entrevista, el comediante volvió a cargar contra el exCQC y también en su crítica incluyó a Diego Gvirtz y Juan Di Natale. “Me acuerdo que me han matado, porque cuando Daniel (Hadad) compró Canal 9 todo lo que hacía había que bajarlo. Entonces yo hice Contrafuego, medíamos 9 puntos y salían a pegarme el b....o este de Gvirtz, el otro b.....o de Pergolini, de Di Natale, que ahora se matan entre ellos. Salían porque había orden de pegarme”, recordó sobre la serie que protagonizó y produjo en 2002.

Y continuó: “Yo les cuento siempre a estos que la plata era mía y cuando vos sos dueño de la pelota, jugás de arquero o de número de diez. Entonces tenía ganas de hacer un policial para mí y lo hice. Ellos no se pueden dar ese gusto, y mirá que ganaron más que yo, pero laburaron nada más que por la plata: no, por lo que les gusta. Tema mío, tengo ganas de jugar al policía, al conductor, al teatro, para mi es un juego”.

Mario Pergolini Captura de video

Asimismo, respecto de quien fuera el productor de 6,7,8. y Televisión Registrada se explayó: “Mi papá me ensenó: ´Siempre mira quien te critica´. Ponele Gvirtz, si vos me criticaste hasta que te cansaste porque te pagaron para que me critiques, y terminás afanando una camioneta drogado. Me das lástima, hermano”.

Durante la entrevista, Baby Etchecopar también se refirió a la coyuntura política argentina, explicó porque no le gusta conceder entrevistas, destacó la importancia que le da al rating y, también, anunció que se casará en abril de 2023 con Silvina Cupeiro (57), su novia desde hace tres años. “Creo en la pareja y amo a Silvina. Quiero vivir con mis afectos lo que me queda y bien”, concluyó el animador.