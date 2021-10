Este martes, en su columna política de apertura de su programa +Voces, Luis Majul se refirió a la situación del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, luego de que este enviara al humorista Nik un mensaje intimidatorio el viernes pasado. Para el periodista, el funcionario “debería renunciar a su cargo”, ya que, “después del escándalo no se disculpó”. Además, señaló que Fernández “actúa como un energúmeno”.

“¿Un ministro de Seguridad atacando con un carpetazo mentiroso a un dibujante? ¿Cuánto duraría en un país serio?”, se preguntó al comienzo de su columna Majul. Hacía referencia al tuit intimidatorio con el que Aníbal Fernández le respondió una crítica al humorista gráfico Nik.

Luis Majul, sobre Aníbal Fernández: "Debería renunciar, actúa como un energúmeno"

El ministro dio a entender al dibujante con su mensaje que conocía la escuela a la que iban sus hijos -el colegio ORT-, algo que fue tomado por el humorista como una amenaza y generó, además, un fuerte repudio en las redes y en diversas entidades que velan por la libertad de expresión.

“No demos más vueltas -continuó el conductor de +Voces-. El presidente le debería pedir la renuncia a Aníbal Fernandez ya. Porque no solo amenazó a él (a Nik) , a sus hijas, aunque no las haya mencionado, o al colegio ORT. Debería renunciar a su cargo porque, después del escándalo, no se disculpó, ni pidió perdón”.

A continuación, el periodista sentenció que el funcionario de seguridad “actúa como un energúmeno”. De inmediato, Majul dio la definición de ese término, que refiere a una “persona colérica que al enojarse se expresa con violencia”.

“¿Y por que le tenemos que seguir pagando el sueldo? ¿Por qué lo tendríamos que aguantar?”, inquirió nuevamente Majul, y agregó: “Si es tan compadrito, tan corajudo, Aníbal (’el cánibal’ al servicio de Cristóbal López), debería presentarle la renuncia al presidente”.

“Debería hacerlo él (Aníbal Fernández), para sacarle el peso de tener que pedírsela, en el medio de una interna furiosa del Frente de Todos, después de la derrota”, agregó el conductor de LN+.

“Pero valiente, Aníbal nunca fue. Al contrario. Solo un cobarde ensucia a una persona que no le puede responder, como hizo el ministro de la prepotenicia con el fiscal (Alberto) Nisman después de muerto”, arremetió el periodista.

“Solo un cobarde puede insultar a una mujer como lo hizo con Elisa Carrió. No el siglo pasado, sino hace un ratito, también desde su investidura de ministro, califcándola de sucia por fuera y por dentro”, añadió.

“Y no es suficiente con las declaraciones de Leandro Santoro, diciendo que no le gustaron las declaraciones de Aníbal. Lo que hizo no es una cuestión de gusto a preferencia. Es una amenaza, y no velada, sino más bien retorcida”, expresó el conductor de +Voces.

A continuación, se refirió a las declaraciones del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, sobre el mensaje de Fernández, que había dicho que había sido un “diho desafortunado”. “No es solo un dicho desafortunado, como quiso salvarlo el Jefe de Gabinete. Él puede quedarse tranquilo con las explicaciones de Aníbal. Nosotros, en cambio, sentimos vergüenza de tener un ministro tan maleducado, tan patotero, tan apretador”, dijo el conductor.

“Pero esto no es nuevo para nadie. Ni siquiera para Alberto (Fernández), quien ya se había dando cuenta en 2011, cuando también (Aníbal) lo insultó a él, para defender a Cristina (Kirchner)”, concluyó el periodista, antes de poner al aire las palabras del actual presidente, en 2011, que decía en referencia al actual titular de Seguridad: “Aníbal se ha convertido en un energúmeno verbal. Necesita un psicólogo que lo ayude a resolver su complejo de inferioridad”.